Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Bijnor News: डॉक्टर से मारपीट कर क्लीनिक में तोड़फोड़, तीन पर मुकदमा दर्ज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बिजनौर
Follow us on Google News
share

Bijnor News: गांव नगला कोपा में एक चिकित्सक मोहित कुमार के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। आरोपियों ने क्लीनिक में तोड़फोड़ की और जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने डॉक्टर की शिकायत पर तीन नामजद आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की है।

Bijnor News: डॉक्टर से मारपीट कर क्लीनिक में तोड़फोड़, तीन पर मुकदमा दर्ज

Bijnor News: गांव नगला कोपा में एक चिकित्सक के साथ मारपीट का मामला सामने आ है। पुलिस ने पीड़ित डॉक्टर की तहरीर पर तीन नामजद आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।गांव धर्मवाला थाना बढ़ापुर निवासी मोहित कुमार नगला कोपा में अपना क्लीनिक संचालित करते हैं। 2 अगस्त 2026 की रात गौरव, जितेंद्र उर्फ टाटा तथा हेमंत कुमार उर्फ काकी क्लीनिक पर पहुंचे। आरोप है कि तीनों ने बिना किसी बात के गाली-गलौज शुरू कर दी। विरोध करने पर उनके साथ मारपीट कर क्लीनिक में तोड़फोड़ कर नुकसान पहुंचाया। शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया है कि जाते समय आरोपी डॉक्टर को जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गए।

उधर थानाध्यक्ष रामप्रताप सिंह का कहना है कि डॉक्टर की तहरीर के आधार पर तीनों नामजद आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मामले की निष्पक्ष जांच कर साक्ष्यों के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Bijnor News Crime News Bijnor Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।