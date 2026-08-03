Bijnor News: डॉक्टर से मारपीट कर क्लीनिक में तोड़फोड़, तीन पर मुकदमा दर्ज
Bijnor News: गांव नगला कोपा में एक चिकित्सक मोहित कुमार के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। आरोपियों ने क्लीनिक में तोड़फोड़ की और जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने डॉक्टर की शिकायत पर तीन नामजद आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की है।
Bijnor News: गांव नगला कोपा में एक चिकित्सक के साथ मारपीट का मामला सामने आ है। पुलिस ने पीड़ित डॉक्टर की तहरीर पर तीन नामजद आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।गांव धर्मवाला थाना बढ़ापुर निवासी मोहित कुमार नगला कोपा में अपना क्लीनिक संचालित करते हैं। 2 अगस्त 2026 की रात गौरव, जितेंद्र उर्फ टाटा तथा हेमंत कुमार उर्फ काकी क्लीनिक पर पहुंचे। आरोप है कि तीनों ने बिना किसी बात के गाली-गलौज शुरू कर दी। विरोध करने पर उनके साथ मारपीट कर क्लीनिक में तोड़फोड़ कर नुकसान पहुंचाया। शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया है कि जाते समय आरोपी डॉक्टर को जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गए।
उधर थानाध्यक्ष रामप्रताप सिंह का कहना है कि डॉक्टर की तहरीर के आधार पर तीनों नामजद आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मामले की निष्पक्ष जांच कर साक्ष्यों के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी।
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