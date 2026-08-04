Bijnor News: फैमिली आईडी की प्रगति पर डीएम ने व्यक्त किया असंतोष
Bijnor News: डीएम जसजीत कौर ने कलेक्ट्रेट सभागार में विभिन्न विभागों की योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी कार्य योजनाबद्ध तरीके से पूरे किए जाएं। फैमिली आईडी की प्रगति पर असंतोष व्यक्त किया और आईजीआरएस रैंकिंग सुधारने को कहा। किसानों की रजिस्ट्री का 91 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है।
Bijnor News: डीएम जसजीत कौर ने कलेक्ट्रेट सभागार में विभिन्न विभागों की योजनाओं से संबंधित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए अधिकारियों को प्रत्येक कार्य को कार्य योजना बनाकर पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने फैमिली आईडी की प्रगति पर असंतोष व्यक्त किया। वही आइजीआरएस की रैंकिंग में सुधार करने के निर्देश दिए। कलेक्ट्रेट स्थित महात्मा विदुर सभागार में आयोजित बैठक में जिलाधिकारी ने समीक्षा के दौरान पाया कि फार्मर रजिस्ट्री में जनपद का 91 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो गया है। उन्होंने समस्त कार्य जल्द से जल्द पूर्ण करने के निर्देश संबंधी विभागीय अधिकारियों को दिए। वहीं फैमिली आईडी के कार्यों में ब्लॉक नूरपुर, अफजलगढ़ व जलीलपुर की प्रगति अपेक्षा अनुरूप कम रही, जिस पर उन्होंने असंतोष व्यक्त किया।
पाया गया कि ब्लॉक अफजलगढ़ व जलीलपुर की प्रगति प्रत्येक कार्यों में असंतोषजनक है जिस पर उन्होंने सुधार करने के निर्देश संबंधित खंड विकास अधिकारियों को दिए। जिलाधिकारी ने वृक्षारोपण अभियान के अंतर्गत लगाए गए पौधों की जियो ट्रैगिंग की समीक्षा करते हुए शत प्रतिशत जिओ ट्रैगिंग करने के निर्देश संबंधित विभागीय अधिकारियों को दिए।
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