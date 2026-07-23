Bijnor News: किसी भी प्रकार की नई परंपरा प्रारम्भ न की जाए : डीएम

Bijnor News: डीएम जसजीत कौर ने श्रावण शिवरात्रि पर्व की शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए धर्म गुरुओं और नागरिकों की बैठक ली। उन्होंने सभी से अपील की कि किसी भी प्रकार की भ्रामक सूचना पर ध्यान न दें और संदिग्ध गतिविधियों की सूचना प्रशासन को दें। पुलिस अधीक्षक ने सुरक्षा को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

Bijnor News: डीएम जसजीत कौर ने कहा कि श्रावण शिवरात्रि महत्वपूर्ण धार्मिक पर्व है। जिसे सभी के सहयोग एवं आपसी भाईचारे के साथ शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने का प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने सभी धर्म gurus से अपील की कि वे अपने-अपने अनुयायियों को शांति, सौहार्द एवं कानून का पालन करने के लिए प्रेरित करें तथा किसी भी प्रकार की भ्रामक अथवा अफवाहपूर्ण सूचना पर ध्यान न दें। यदि कोई संदिग्ध अथवा आपत्तिजनक गतिविधि संज्ञान में आती है तो उसकी सूचना तत्काल प्रशासन अथवा पुलिस को उपलब्ध कराएं।

बैतक की जानकारी डीएम जसजीत कौर की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में आगामी श्रावण माह शिवरात्रि पर्व के दृष्टिगत कानून एवं शान्ति व्यवस्था, आपसी सौहार्द एवं सामाजिक समरसता बनाए रखने के उद्देश्य से जनपद के विभिन्न धर्म gurus एवं गणमान्य नागरिकों के साथ बैठक आयोजित की गई। जिलाधिकारी ने कहा कि पर्व के दौरान शासन की गाइडलाइन एवं प्रशासन द्वारा निर्धारित व्यवस्थाओं का पूर्ण पालन सुनिश्चित किया जाए। किसी भी प्रकार की नई परंपरा प्रारम्भ न की जाए तथा धार्मिक आयोजनों का संचालन आपसी समन्वय एवं निर्धारित नियमों के अनुरूप किया जाए। जिलाधिकारी जसजीत कौर ने सभी संबंधित विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि श्रावण शिवरात्रि पर्व के दौरान सभी धर्म gurus एवं आयोजकों द्वारा उठाई गई समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जाए।

पुलिस की तैयारियां पुलिस अधीक्षक अभिषेक झा ने निर्देशित किया कि श्रावण शिवरात्रि पर्व के दौरान कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जनपद पुलिस पूरी तरह सतर्क एवं मुस्तैद रहेगी। उन्होंने निर्देशित किया कि कांवड़ मार्गों, प्रमुख शिवालयों एवं भीड़-भाड़ वाले स्थलों पर पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती सुनिश्चित की जाए। सोशल मीडिया पर निगरानी रखी जाए। इस अवसर पर सीडीओ रणविजय सिंह, एडीएम प्रशासन अंशिका दीक्षित, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट स्मृति मिश्रा मौजूद रही।