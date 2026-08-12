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Bijnor News: आम तोड़ने को लेकर हुए विवाद के बाद मारपीट

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बिजनौर
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Bijnor News: , संवाददाता रेहड़ थाना क्षेत्र में आम तोड़ने को लेकर हुए विवाद के मामले में पुलिस अधीक्षक के आदेश पर मुकदमा दर्ज

Bijnor News: आम तोड़ने को लेकर हुए विवाद के बाद मारपीट

Bijnor News: आ रेहड़ थाना क्षेत्र में आम तोड़ने को लेकर हुए विवाद के मामले में पुलिस अधीक्षक के आदेश पर मुकदमा दर्ज किया गया है। रेहड़ पुलिस ने एक आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता, एससी एसटी जैसी विभिन्न धाराओं के तहत मामला पंजीकृत कर जांच शुरू कर दी है।

विवाद की पृष्ठभूमि

गांव फाजलपुर मच्छमार निवासी सादेश कुमार पुत्र रमेश सिंह ने एसपी बिजनौर को दी तहरीर में बताया था कि 1 जून को गांव के ही पुष्पेन्द्र चौहान पुत्र हरकेश सिंह के खेत से आम तोड़ने को लेकर दोनों पक्षों में विवाद हो गया था। यह विवाद बाद में मारपीट में बदल गया।

आरोप और प्रतिक्रिया

sादेश कुमार का आरोप है आरोपी पुष्पेन्द्र ने जाति- सूचक शब्दो का इस्तेमाल कर मारपीट की। और इस घटना के बाद भी पुलिस ने एकपक्षीय कार्रवाई की। पीड़ित ने बताया कि घायलों का चिकित्सीय परीक्षण नहीं कराया गया और उलटा उनका ही चालान कर दिया गया। पीड़ित ने इस मामले में एसपी से न्याय की गुहार लगाई थी।

मुकदमा पंजीकरण

तहरीर के आधार पर थानाध्यक्ष रेहड़ राजीव कुमार ने बताया कि आरोपी पुष्पेन्द्र चौहान निवासी फाजलपुर मच्छमार के विरुद्ध बीएनएस की धारा 333, 115(2), 351(2), 352 और 3(2)(वीए) के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया है।

जांच प्रक्रिया

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की गहनता से जांच की जा रही है। जांच पूरी होने के बाद आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

सामान्य प्रश्न

यह विवाद क्यों हुआ था?
यह विवाद गांव के ही पुष्पेन्द्र चौहान के खेत से आम तोड़ने को लेकर हुआ था।
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