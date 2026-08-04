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Bijnor News: नगर पालिका परिषद करा रही छात्र-छात्राओं की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बिजनौर
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Bijnor News: नगर पालिका परिषद ने 25 छात्रों को डिजिटल लाइब्रेरी के जरिए प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में मदद की है। इस पहल के तहत प्रति छात्र ₹100 मासिक शुल्क लिया गया है, और छात्रों को कंप्यूटर, इंटरनेट, एसी तथा साहित्य की सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। यह योजना आगे बढ़ाने का प्रस्ताव है।

Bijnor News: नगर पालिका परिषद करा रही छात्र-छात्राओं की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी

Bijnor News: नगर पालिका परिषद के तत्वाधान में लाइब्रेरी भवन में 25 छात्र-छात्राओं को डिजिटल लाइब्रेरी के द्वारा विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने की पहल शहर में एक अनुकरणीय उदाहरण के रूप में सामने आई है।

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छात्रों का पंजीकरण

नगर पालिका परिषद के वाचनलय भवन में 25 कंप्यूटर लगाकर नगर पालिका की ओर से 25 छात्र-छात्राओं का पंजीकरण केवल ₹100 मासिक की दर से किया गया है। पिछले लगभग 1 वर्ष से होने वाली इस पहल से प्रतियोगी परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले छात्र-छात्राओं को तैयारी का एक आधार मिल गया है।

योजना का विस्तार

अधिशासी अधिकारी विजेंद्र सिंह पाल ने बताया कि नगरपालिका के द्वारा इस योजना का द्वितीय चरण में विस्तारीकरण प्रस्तावित है, जिसमें बड़े हाल में लगभग 100 छात्र-छात्राओं के लिए यह व्यवस्था होगी। इसके तहत प्रति छात्र ₹100 नाम मात्र पंजीकरण शुल्क लिया जा रहा है, परंतु यहाँ छात्र-छात्राओं को इंटरनेट की सुविधा, एसी में बैठकर काम करने की सुविधा अन्य साहित्य समाचार पत्रों,पुस्तकों को पढ़ने की सुविधा, नगर पालिका के द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है।

सार्वजनिक समर्थन

जनता ने नगर पालिका के अधिशासी अध्यक्ष विजेंद्र सिंह पाल और अध्यक्ष फैसल वारती के इस प्रयास की सराहना की है। नागरिकों का कहना है कि इसका जल्दी से जल्दी विस्तारीकरण किया जाए जिससे अन्य छात्र भी इसमें शामिल हो सके। उल्लेख से रहे की नगर के इंटर कॉलेज में जहां अब लाइब्रेरी लगभग समाप्त हो गई हैं और यदि किसी विद्यालय में वाचनालय है भी तो वहां किसी भी छात्र-छात्रा के बैठने की या समाचार पत्र की कोई सुविधा नहीं है।

पुस्तक आवंटन

वहीं नगर पालिका के द्वारा छात्र-छात्राओं को इस ट्रेनिंग के अलावा पुस्तक भी पढ़ने के लिए आवंटित की जा रही है जिससे छात्र-छात्राओं को एक नई दिशा मिल रही है।

सामान्य प्रश्न

डिजिटल लाइब्रेरी में कितने छात्रों का पंजीकरण किया गया है?
डिजिटल लाइब्रेरी में 25 छात्रों का पंजीकरण किया गया है।
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