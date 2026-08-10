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Bijnor News: सावन के दूसरे सोमवार को शिवालयों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बिजनौर
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Bijnor News: चांदपुर। सावन माह के दूसरे सोमवार को क्षेत्र के शिवालयों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। सुबह से ही मंदिरों में हर-हर महादेव के जयकारे गूंजते रहे।

Bijnor News: सावन के दूसरे सोमवार को शिवालयों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़

Bijnor News: चांदपुर। सावन माह के दूसरे सोमवार को क्षेत्र के शिवालयों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। सुबह से ही मंदिरों में हर-हर महादेव के जयकारे गूंजते रहे। श्रद्धालुओं ने भगवान शिव का जलाभिषेक कर विधि-विधान से पूजा-अर्चना की और परिवार की सुख-समृद्धि की कामना की। चांदपुर के गांव स्याऊ स्थित प्राचीन सिद्ध पीठ बाबा झारखंड शिव मंदिर में सोमवार सुबह से ही श्रद्धालुओं का पहुंचना शुरू हो गया। सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु मंदिर पहुंचे और भगवान शिव का जलाभिषेक किया। मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की भीड़ के चलते भक्तिमय माहौल बना रहा। वहीं, क्षेत्र के अन्य शिवालयों में भी सुबह से ही श्रद्धालुओं की कतार लगी रही।

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श्रद्धालुओं ने बेलपत्र, धतूरा, पुष्प और जल अर्पित कर भगवान शिव की पूजा की। मंदिरों में पुलिस व्यवस्था चाक-चौबंद रही।इस मौके पर निश्चित कुमार, हर्षित, बहादुर आर्य, खूब सिंह, रजत भाटिया, चमन कुमार, देवेंद्र कुमार, प्रीति राजपूत, आर्य विनोद, कुमारी अंजली चौहान, कशिश, कामना देवी आदि मौजूद रहे।

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