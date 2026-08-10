Bijnor News: रेहड़ बस स्टैंड पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने लगाया कांवड़ सेवा शिविर

Bijnor News: रेहड़ बस स्टैंड पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने लगाया कांवड़ सेवा शिविर
Bijnor News: रेहड़ में कांवड़ यात्रा के दौरान भाजपाईयों ने एक भव्य कावड़ती सेवा शिविर का आयोजन किया। शिव भक्तों के लिए भोजन, पेयजल, चिकित्सा और विश्राम की नि:शुल्क व्यवस्था की गई। इस शिविर का उद्घाटन ब्लॉक प्रमुख प्रदीप कुमार बबली ने किया। स्थानीय लोगों ने सेवा कार्य की प्रशंसा की और आपसी सौहार्द को बढ़ावा देने की बात कही।
Bijnor News: रेहड़। कांवड़ यात्रा के दौरान शिवभक्तों की सेवा के लिए भाजपाईयों ने हरिद्वार-खटीमा नेशनल हाईवे पर रेहड़ बस स्टैंड के निकट एक भव्य कावड़ती सेवा शिविर का आयोजन किया। सेवा शिविर में हाईवे से गुजर रहे कांवड़ियों के लिए भोजन, जलपान, पेयजल, चिकित्सा और विश्राम की नि:शुल्क व्यवस्था की गई थी। गर्मी और लंबी यात्रा से थके शिवभक्तों ने शिविर में रुककर राहत की सांस ली और आयोजकों की सराहना की।सेवा शिविर का उद्घाटन ब्लॉक प्रमुख अफजलगढ़ प्रदीप कुमार बबली ने फीता काटकर किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि ‘कांवड़ सेवा ही सच्ची शिव सेवा है। शिवभक्तों की सेवा से हमें पुण्य की प्राप्ति होती है।’
शिविर को सफल बनाने में भारत सिंह चौहान, संजीव गहलौत, शुभम् ठाकुर, नरेश चौहान, जितेंद्र प्रताप सिंह, मयंक चौहान, इस्लामुद्दीन अंसारी, अंकुर ठाकुर सहित कई कार्यकर्ताओं ने दिन-रात मेहनत की।स्थानीय लोगों ने भी इस सेवा कार्य की मुक्त कंठ से प्रशंसा की और कहा कि इस तरह के आयोजन से आपसी सौहार्द और सेवा भाव को बढ़ावा मिलता है।
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