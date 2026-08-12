Bijnor News: शिवालयों में गूंजे बम-बम भोले के जयकारे
Bijnor News: -श्रावण शिवरात्रि पर सुबह से उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़ड़ -भक्तों ने किया जलाभिषेक कोतवाली देहात, संवाददाता। श्रावण मास की शिवरात्रि पर मंगलवार को क्ष
Bijnor News: श्रावण मास की शिवरात्रि पर मंगलवार को क्षेत्र के शिवालयों में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। मंदिरों में बम-बम भोले के जयकारों के बीच भक्तों ने भगवान शिव का जलाभिषेक और रुद्राभिषेक किया। कई मंदिरों में विशेष सजावट भी की गई।क्षेत्र के हाजीपुर, बेगमपुर शादी उर्फ रामपुर, शादीपुर, बरूकी, फतेहपुर और रोशनपुर प्रताप समेत विभिन्न गांवों के शिवालयों में सुबह से श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया था। कांवड़ियों और स्थानीय भक्तों ने भगवान शिव का जलाभिषेक कर बेलपत्र, पुष्प और अन्य पूजन सामग्री अर्पित की। श्रद्धालुओं ने भगवान शिव से सुख-समृद्धि और परिवार की खुशहाली की कामना की।कई
श्रद्धालुओं ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया। मंदिरों में पूजा-अर्चना के दौरान भक्तिमय वातावरण बना रहा। भीड़ को देखते हुए श्रद्धालु कतार में लगकर भगवान शिव का जलाभिषेक करते नजर आए।श्रावण शिवरात्रि के अवसर पर क्षेत्र के कई शिव मंदिरों को आकर्षक ढंग से सजाया गया। मंदिर परिसरों में सुबह से ही पूजा-पाठ और भजन-कीर्तन का दौर चलता रहा। श्रद्धालुओं ने व्रत रखकर भगवान शिव की आराधना की और अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए मन्नतें मांगीं।
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