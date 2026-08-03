Bijnor News: जलाभिषेक को शिवालयों में उमड़े श्रद्धालु

श्रद्धालुओं की भीड़

हरिद्वार मार्ग स्थित मोटा महादेव मंदिर में शिवलिग पर जलाभिषेक व प्रसाद चढ़ाने के लिए कावड़तियो व श्रद्धालुओं की लम्बी लाईन लगी रही। श्रावण मास के पहले सोमवार को सुबह से ही आस- पास के श्रद्धालुओं व हरिद्वार से गंगा जल लेकर लौट रहे कावड़ियों की भारी भीड़ उमड़ी। श्रद्धालुओ ने शिवलिंग पर जलाभिषेक कर अपने व अपने परिवार की सुख शांति की कामना की। भारी भीड़ के चलते श्रद्धालुओं को जलाभिषेक करने के लिए अपनी बारी का काफी देर तक इंतजार करने पड़ा। रेलवे स्टेशन स्थित शिव वाटिका में ​सावन मास के प्रथम सोमवार को गायत्री साधकों ने भगवान शिव की विशाल प्रतिमा का जलाभिषेक किया।​ गायत्री शक्तिपीठ व्यवस्थापक डॉ दीपक कुमार ने भगवान शिव की स्तुति करते हुए गंगाजल से अभिषेक कराया। ​गायत्री साधकों ने 'ॐ नमः शिवाय' एवं महामृत्युंजय मंत्र का जप किया। ​राज भटनागर, कमल शर्मा, सुमन वर्मा, सारिका अग्रवाल, हरीश शर्मा, कामेश शर्मा आदि रहे।