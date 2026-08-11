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Bijnor News: सोमवार त्रयोदशी पर किया भगवान भोले का रुद्राभिषेक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बिजनौर
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Bijnor News: स्योहारा में सावन के दूसरे सोमवार पर भगवान शिव के भक्तों ने विभिन्न मंदिरों में रुद्राभिषेक किया। भक्तों ने दूध, फल और पुष्प अर्पित किए। लक्ष्मी नारायण मंदिर, चीनी मंदिर और पटवारियान मंदिर पर बड़ी भीड़ देखी गई। डॉक्टर स्नेहा शर्मा के निवास पर भी रुद्राभिषेक किया गया।

Bijnor News: सोमवार त्रयोदशी पर किया भगवान भोले का रुद्राभिषेक

Bijnor News: स्योहारा। सावन के दूसरे सोमवार त्रयोदशी के मौके पर नगर में अनेक स्थानों पर शिव के भक्तों ने भोले का रुद्राभिषेक किया और भगवान शिव को दूध, फल,भांग, पुष्प आदि अर्पित किया। इस मौके पर नगर के मंदिरों में भी भगवान के भक्तों की भारी भीड़ रहीं। भगवान भोले पर बैल पत्र आदि चढ़ने वालों का तांता लग रहा। यहां लक्ष्मी नारायण मंदिर, चीनी में स्थित शिव मंदिर, पटवारियान मंदिर, जाली वाला मंदिर, ठाकुर मंदिर, आदि पर शिव के भक्तों का ताँता लगा रहा। डॉक्टर स्नेहा शर्मा के निवास पर भोले का रुद्राभिषेक किया गया।चीनी मिल बिरला मंदिर के पंडित द्वारा रुद्राभिषेक कराया गया।

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इस मौके पर स्नेहा शर्मा, अमन पुष्पक,निकिता रानी, विनीता रानी, साक्षी,पुष्पक, बेवी, आराध्या, आरना पुष्पक आदि में भगवान शिव के रुद्राभिषेक को संपन्न कराया।

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