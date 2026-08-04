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Bijnor News: हड़कम्प: सीवर ट्रीटमेंट प्लांट पर देखा गया मगरमच्छ

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बिजनौर
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Bijnor News: - ग्रामीणों ने वन विभाग के अफसरों को दी सूचनाहेमराज रोड पर बने सीवर ट्रीटमेंट प्लांट पर मगरमच्छ के आने से ग्रामीणों में हड़कम्प मचा है। ग्रामीणों को वन

Bijnor News: हड़कम्प: सीवर ट्रीटमेंट प्लांट पर देखा गया मगरमच्छ

Bijnor News: हेमराज रोड पर बने सीवर ट्रीटमेंट प्लांट पर मगरमच्छ के आने से ग्रामीणों में हड़कम्प मचा है। ग्रामीणों को वन विभाग के अधिकारियों को मगरमच्छ की सूचना दी है। वहीं वन विभाग की टीम जल्द ही इस मगरमच्छ का रेस्क्यू करेंगी।सीवर ट्रीटमेंट प्लांट पर पिछले कई दिनों से मगरमच्छ देखा जा रहा है। मगरमच्छ काफी देर के लिए प्लांट के बाहर आकर धूप का आनंद लेता है। ग्रामीणों का कहना है कि दो मगरमच्छ है जो दोनों पानी में रहते हैं। मगरमच्छ कहा से आया किसी को नहीं पता। ग्रामीणों ने मगरमच्छ की सूचना वन विभाग के अधिकारियों को दी है ताकि इसे पकड़ा जा सकें।

ग्रामीणों का कहना है कि दो मगरमच्छ है।वहीं क्षेत्रीय वनाधिकारी महेश गौतम का कहना है कि मामला संज्ञान में है। ग्रामीणों ने मगरमच्छ के होने की सूचना दी थी लेकिन मगरमच्छ पानी में रहता है। पानी में रेस्क्यू करना मुश्किल है। रेंजर महेश गौतम का कहना है कि मगरमच्छ का रेस्क्यू करने का प्रयास किया जाएगा।-----------------

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