Bijnor News: दूध का बकाया मांगा तो घर में घुसकर हमला, तीन पर मुकदमा
Bijnor News: कोतवाली देहात, संवाददाता। कोतवाली देहात गांव शहबाजपुर में दूध के बकाया 10,800 रुपये मांगने पर मारपीट, गाली-गलौज, घर में घुसकर हमला करने और जान से मारन
Bijnor News: कोतवाली देहात गांव शहबाजपुर में दूध के बकाया 10,800 रुपये मांगने पर मारपीट, गाली-गलौज, घर में घुसकर हमला करने और जान से मारने की धमकी देने के मामले में कोर्ट के आदेश पर करीब दो माह बाद तीन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। जानकारी के अनुसार ग्राम शहबाजपुर निवासी सलमान पुत्र अशरफ ने न्यायालय में दिए प्रार्थना पत्र में बताया कि गांव के ही महबूब अंसारी, महमूद उर्फ सानू और सद्दाम पर उसके दूध के 10,800 रुपये बकाया थे। आरोप है कि 30 मई 2026 को जब वह अपनी बकराया रकम मांगने पहुंचा तो आरोपियों ने उसके साथ गाली-गलौज शुरू कर दी।
सलमान का आरोप है कि उसी रात करीब आठ बजे तीनों आरोपी हथियार और लाठी-डंडे लेकर उसके घर में घुस आए और हमला कर दिया। आसपास के लोगों ने किसी प्रकार उसे बचाया।सलमान का आरोप है कि पुलिस ने उसका मेडिकल परीक्षण तो कराया लेकिन मुकदमा दर्ज नहीं किया। इसके बाद उसने न्यायालय की शरण ली। कोर्ट के आदेश के बाद बुधवार को कोतवाली देहात पुलिस ने महबूब अंसारी, महमूद उर्फ सानू और सद्दाम के खिलाफ संबंधित धाराओं में एफआईआर दर्ज कर ली है। पुलिस का कहना है कि मामले की निष्पक्ष जांच की जा रही है, जल्द कार्रवाई की जाएगी।
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