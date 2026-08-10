Bijnor News: सीओ चांदपुर दरियादिली से गौशाला तक पहुंचा भूसा
Bijnor News: नूरपुर में, कांवर मार्ग की भीड़ के बीच, सीओ चांदपुर ने भूखे गोवंश को चारा पहुंचाने में मदद की। एक पुलिस चौकी द्वारा ट्रैक्टर को रोके जाने के बाद वे गोशाला के लिए चारा ले जाने में सुरक्षा प्रदान करने के लिए आगे आए। सभी ने उनकी दरियादिली की सराहना की।
Bijnor News: नूरपुर। कांवड़ मार्ग की भीड़ के बावजूद गांव फीना की गौशाला के भूख से तड़पते गोवंश को भूसा पहुंचाने में सीओ चांदपुर ने सहयोग कर पशुप्रेम का परिचय दिया। रविवार की दोपहर को ठाकुरद्वारा से फीना गौशाला के गोवंश के लिये एक ट्रैक्टर से भूसा लाया जा रहा था। कांवड़ यात्रा के कारण भूसे के ट्रैक्टर को राजा का ताजपुर पुलिस चौकी कर्मियों द्वारा रोक दिया गया। ट्रैक्टर चालक द्वारा गोशाला के भूखे खड़े गोवंश की अपील के बावजूद व्यस्त कांवड़ मार्ग को ट्रैक्टर निकलने में असमर्थता व्यक्त की। एक पशु क्रूरता निवारण समिति सदस्य द्वारा सीओ चांदपुर देश दीपक सिंह को गोशाला में चारा समाप्त होने के कारण भूखे गोवंश की स्थिति से अवगत कराया।
सीओ चांदपुर ने भूखे गोवंश के प्रति दरियादिली का परिचय देते हुए आधीरात के बाद ट्रैक्टर को पुलिस सरंक्षण में चांदपुर रोड के दूसरे रास्ते से भूखे गोवंश के चारे को पहुंचाने में सहयोग किया। ट्रैक्टर चालक व गौशालाकर्मियों द्वारा सीओ चांदपुर के सहयोग की प्रशंसा की जा रही है।
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