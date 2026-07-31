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Bijnor News: विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान दस्तक तिथि 10 तक बढ़ी : डॉ. स्नेही

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बिजनौर
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Bijnor News: विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान दस्तक तिथि 10 तक बढ़ी : डॉ. स्नेहीविशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान दस्तक तिथि 10 तक बढ़ी : डॉ. स्नेहीविशेष संचारी

Bijnor News: विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान दस्तक तिथि 10 तक बढ़ी : डॉ. स्नेही

Bijnor News: सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान दस्तक को 10 अगस्त तक बढ़ाने की जानकारी प्रभारी चिकित्सक डॉ. बीके स्नेही के द्वारा बैठक आयोजित करके दी गई। इस दौरान प्रभारी ने कहा कि कार्यक्रम में लापरवाही बरतने वाले किसी भी कर्मचारी को बख्शा नहीं जाएगा। इस दौरान हैल्थ सुपरवाइजर राजेश कुमार, वीर सिंह, एआरओ आलोक कुमार, एलटी स्नेहलता, डब्ल्यूएचओ मॉनिटर मोहम्मद मुस्तकीम,आयुष्मान मित्र शुभम, फार्मासिस्ट योगेश कुमार, प्रदीप रावत, हरीश कुमार, डीईओ राशि अनम समेत संगिनी ओर आशा उपस्थित रही।

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