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Bijnor News: कांवड़ मार्ग से हटाया गया कूड़ा-करकट

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बिजनौर
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Bijnor News: चांदपुर-नहटौर मार्ग पर गांव खेड़की के पास सड़क किनारे लंबे समय से पड़े कूड़ा-करकट के कारण कांवड़ियों और राहगीरों को समस्या हो रही थी। हिंदुस्तान में इस पर खबर छपने के बाद प्रशासन ने तुरंत सफाई कराई, जिससे श्रद्धालुओं को राहत मिली। स्थानीय लोगों ने इस मुद्दे को उठाने के लिए हिंदुस्तान का आभार व्यक्त किया।

Bijnor News: कांवड़ मार्ग से हटाया गया कूड़ा-करकट

Bijnor News: चांदपुर-नहटौर मार्ग पर गांव खेड़की के पास सड़क किनारे पड़े कूड़ा-करकट की खबर हिंदुस्तान में प्रकाशित होने के बाद प्रशासन हरकत में आ गया। सफाई कर्मचारियों को भेजकर मौके पर सफाई कराई गई, जिससे कांवड़ियों और राहगीरों को बड़ी राहत मिली।चांदपुर-नहटौर मार्ग पर स्थित गांव खेड़की के पास सड़क किनारे लंबे समय से पड़े कूड़ा-करकट के कारण कांवड़ कांवड़ियों और राहगीरों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। इस समस्या को प्रमुखता से उठाते हुए हिंदुस्तान समाचार पत्र ने 4 अगस्त 2026 के अंक में पृष्ठ 2 पर कांवड़ मार्ग पर गंदगी से श्रद्धालु परेशान शीर्षक से समाचार प्रकाशित किया था।

समाचार प्रकाशित होते ही प्रशासन सक्रिय हो गया। संबंधित विभाग ने तत्काल सफाई कर्मचारियों को मौके पर भेजकर सड़क किनारे पड़े कूड़ा-करकट को हटवाया और साफ-सफाई कराई। सफाई होने के बाद मार्ग पूरी तरह स्वच्छ नजर आया, जिससे कांवड़ यात्रियों और स्थानीय राहगीरों को राहत मिली। स्थानीय लोगों और श्रद्धालुओं ने जनहित के मुद्दे को प्रमुखता से उठाने पर हिंदुस्तान समाचार पत्र का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि समाचार प्रकाशित होने से प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई की और उनकी लंबे समय से चली आ रही समस्या का समाधान हो गया।

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