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Bijnor News: नहटौर में हुई चातुर्मास कलश स्थापना

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बिजनौर
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Bijnor News: - मुनि श्री 108 विव्रत सागर जी महाराज एवं मुनि श्री 108 विश्वार्थ सागर जी महाराज का चातुर्मास 108 विश्वार्थ सागर जी महाराज का चातुर्मास - चातुर्मास आत

नहटौर में हुई चातुर्मास कलश स्थापना
नहटौर में हुई चातुर्मास कलश स्थापना

Bijnor News: चातुर्मास का मंगल कलश स्थापना समारोह कार्यक्रम आयोजित हुआ। जिसमें धर्म ध्वजा ध्वजारोहण कमल कुमार जैन किरतपुर वालों द्वारा किया गया। श्रद्धालुओं द्वारा पूजन कार्यक्रम व कलशों की बोलियों में प्रतिभाग किया। रविवार को श्री चंद्रप्रभु जी जिनालय में मुनि श्री 108 विव्रत सागर जी महाराज एवं मुनि श्री 108 विश्वार्थ सागर जी महाराज के सानिध्य में चातुर्मास का शुभारंभ हुआ। जैन मुनि श्री ने अपने प्रवचन में कहा कि चातुर्मास आत्मचिंतन, तप, साधना और आत्म कल्याण का श्रेष्ठ अवसर है। जिसका सभी को लाभ उठाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सभी 100 दिनों का सदुपयोग करें। धर्म ध्वज ध्वजारोहण कमल कुमार जैन किरतपुर वालों ने किया।

श्रद्धालुओं ने दीप प्रज्वलित कर आचार्य श्री का पूजन किया। इस अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों की बच्चों द्वारा प्रस्तुति दी गई। आयोजित कलश बोली कार्यक्रम में प्रथम कलश सुकेश जैन शोभित जैन ने प्राप्त किया। द्वितीय कलश लोकेश जैन विनित जैन ने व तृतीय कलश कमल कुमार जैन किरतपुर वालो ने प्राप्त किया। कार्यक्रम में नगर सहित आसपास के क्षेत्रों तथा शामली, बिजनौर, धामपुर, नजीबाबाद, किरतपुर, नगीना व कोतवाली देहात से बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने कार्यक्रम में पहुंचकर धर्म लाभ उठाया। कार्यक्रम का संचालन प्रबंधक राजीव कुमार जैन द्वारा किया गया।

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