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Bijnor News: कांवड़ियों की सेवा में लगाया भंडारा, श्रद्धालुओं को कराया भोजन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बिजनौर
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Bijnor News: कांवड़ियों की सेवा में लगाया भंडारा, श्रद्धालुओं को कराया भोजनकांवड़ियों की सेवा में लगाया भंडारा, श्रद्धालुओं को कराया भोजनकांवड़ियों की सेवा में लगा

कांवड़ियों की सेवा में लगाया भंडारा, श्रद्धालुओं को कराया भोजन
कांवड़ियों की सेवा में लगाया भंडारा, श्रद्धालुओं को कराया भोजन

Bijnor News: चांदपुर-पैजनिया मार्ग स्थित ढमलपुरी फाटक पर जीवन ज्योति मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर के संचालक डॉ. मोहित चौधरी की ओर से कांवड़ियों की सेवा के लिए भंडारे का आयोजन किया गया। भंडारे में हरिद्वार से गंगाजल लेकर लौट रहे शिवभक्त कांवड़ियों को भोजन कराया गया तथा जलपान की व्यवस्था की गई। आयोजकों ने कहा कि कांवड़ यात्रा के दौरान शिवभक्तों की सेवा करना पुण्य का कार्य है। इस अवसर पर हॉस्पिटल स्टाफ एवं अन्य सेवादारों ने श्रद्धालुओं की सेवा में सहयोग किया। इस अवसर पर डॉ उदित चौधरी, योगिता चौधरी चौधरी, अंकित कुमार, अजय कुमार, शाहरुख शावेज नासिर आदि मौजूद रहे।

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