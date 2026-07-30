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Bijnor News: सीसी टीवी कैमरे से होगी कांवड़ यात्रा की निगरानी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बिजनौर
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Bijnor News: श्रावण माह की कांवड़ यात्रा को सुरक्षित व सुविधाजनक रूप में संपन्न कराने के उद्देश्य से लगातार पुलिस क्षेत्राधिकारी आकाक्षा गौतम कांवड़ मार्ग का निरीक

सीसी टीवी कैमरे से होगी कांवड़ यात्रा की निगरानी
सीसी टीवी कैमरे से होगी कांवड़ यात्रा की निगरानी

Bijnor News: श्रावण माह की कांवड़ यात्रा को सुरक्षित व सुविधाजनक रूप में संपन्न कराने के उद्देश्य से लगातार पुलिस क्षेत्राधिकारी आकाक्षा गौतम कांवड़ मार्ग का निरीक्षण कर रही हैं। उत्तराखण्ड उत्तर प्रदेश सीमा पर उन्होंने पुलिस ड्यूटी का भी निरीक्षण किया और पुलिस कर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिये।गुरुवार को सीओ आकांक्षा गौतम ने मंडावली थाना क्षेत्र में उत्तराखण्ड व उत्तर प्रदेश सीमा पर कांवड़ यात्रा के दौरान मार्ग पर तैनात पुलिस कर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि सभी वाहनो का व्यवस्थित संचालन करने के लिये पुलिस सतर्क रहेगी। प्रशासन की ओर से मार्ग पर कुछ स्थान चिन्हित किये हैं जहां अस्थायी पुलिस पिकेट बनाई गई है।

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मोटा महादेव मंदिर पर विशेष रूप से निगरानी की व्यवस्था की गई है। शिव भक्तों की सुरक्षा के लिये मोटा महादेव मंदिर पर सीसी टीवी कैंमरे लगाये गये हैं। थाना प्रभारी मंडावली विरेन्द्र सिंह एवं पुलिस टीम के साथ कांवड़ यात्रा के संबन्ध में चर्चा की और यातायात व्यवस्था को लेकर भी दिशा निर्देश दिये गये।

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