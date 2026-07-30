Bijnor News: हेज़लमून स्कूल में करियर गाइडेंस वर्कशॉप का आयोजन

Bijnor News: द हेज़लमून स्कूल में विद्यार्थियों के उज्ज्वल भविष्य को ध्यान में रखते हुए करियर गाइडेंस वर्कशॉप का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का संचालन एक्टिविटी कोऑर्डिनेटर अनुज गौतम ने किया, जबकि प्रसिद्ध शिक्षाविद् एवं ईएलटी विशेषज्ञ नीरजा चैथली ने करियर चयन, व्यक्तित्व विकास और आधुनिक रोजगार के अवसरों पर मार्गदर्शन दिया। उन्होंने कक्षा 10 व 12 के बाद उपलब्ध विभिन्न स्ट्रीमों, प्रतियोगी परीक्षाओं तथा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल मार्केटिंग जैसे उभरते क्षेत्रों की जानकारी दी। विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक प्रश्न पूछे, जिनका उन्होंने सरलता से उत्तर दिया। अंत में निर्देशिका शक्ति भारद्वाज मित्तल और प्रधानाचार्या गरिमा सिंह ने विद्यार्थियों को लक्ष्य के प्रति समर्पित रहकर मेहनत, अनुशासन और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने का संदेश दिया।