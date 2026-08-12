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Bijnor News: 21 अगस्त को तिरंगा यात्रा में शामिल होने का आह्वान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बिजनौर
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Bijnor News: राजकीय वाहन चालक संघ चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघ की राजकीय वाहन चालक संघ के कार्यालय पर बैठक

Bijnor News: 21 अगस्त को तिरंगा यात्रा में शामिल होने का आह्वान

Bijnor News: राजकीय वाहन चालक संघ चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघ की राजकीय वाहन चालक संघ के कार्यालय पर बैठक आयोजित हुई। इस अवसर पर प्रदेश उपाध्यक्ष एवं पश्चिम जोन प्रभारी चंद्रहास सिंह ने 21 अगस्त को होने वाली तिरंगा यात्रा में सभी शिक्षकों एवं कर्मचारियों से शामिल होने का आह्वान किया।राजकीय वाहन चालक संघ के जिलाध्यक्ष व जिला मंत्री नरेंद्र कुमार एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघ के जिलाध्यक्ष प्रकाश सैनी तथा जिला मंत्री सलीम अहमद ने अटेवा के आगामी आंदोलन को पूर्ण समर्थन देते हुए कहा कि अटेवा ईमानदारी से पुरानी पेंशन बहाली के लिए संघर्षरत है।------

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