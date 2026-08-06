Bijnor News: कलक्ट्रेट रोड पर छह अवैध दुकानों पर चला प्रशासन का बुलडोजर
Bijnor News: बिजनौर में कलेक्ट्रेट रोड पर स्थित छह अवैध दुकानों पर बुधवार को प्रशासन ने बुल्डोजर चलाया। पहले ही नोटिस देकर एक सप्ताह में निर्माण गिराने की चेतावनी दी गई थी। जावेद सिद्दीकी की शिकायत पर प्रशासन ने कार्रवाई की, जिससे किरायेदारों में हड़कंप मच गया।
Bijnor News: बिजनौर। शहर कोतवाली के कलेक्ट्रेट रोड स्थित छह अवैध दुकानों पर बुधवार की देर शाम प्रशासन का बुल्डोजर चल गया। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में प्रशासन ने कार्रवाई की। तहसील प्रशासन ने पूर्व में नोटिस देकर एक सप्ताह में निर्माण गिराने के लिए चेतावनी दी थी। गौरतलब हो कि नगीना के मोहल्ला काजीसराय निवासी जावेद सिददीकी पुत्र अब्दुल सलाम की शहर कोतवाली के कलेक्ट्रेट रोड पर सपा कार्यालय के बाहर कई दुकानें मौजूद है। जिस में अरशद पुत्र मारूफ, बशारत पुत्र इशारत, मौ. अयाज पुत्र रियाज अहमद, फैजान पुत्र जमशेद व बाबू पुत्र शंकर किरायेदार और काबिज चले आ रहे थे। जावेद सिद्दीकी ने शिकायत कर हितेश के मकान से समाजवादी पार्टी कार्यालय के गेट तक बनी उन दुकानों को हटाने की मांग की गई थी, जिन्हें बिना मानचित्र स्वीकृति के निर्माण होने पर पहले ही सील किया जा चुका था। बुधवार की देर शाम तहसील प्रशासन ने भारी पुलिस बल की मौजूदगी में जावेद सिद्दीकी की शिकायत पर उक्त दुकानों पर बुल्डोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया गया।
प्रशासन की नोटिस
प्रशासन के मुताबिकक संबंधित पक्ष को एक सप्ताह के भीतर स्वयं निर्माण हटाने का नोटिस जारी किया है। जिसमें चेतावनी दी गई थी कि निर्धारित समय सीमा में कार्रवाई नहीं होने पर प्रशासन दुकानों को ध्वस्त करेगा और अभियान पर होने वाला खर्च संबंधित पक्ष से भू.राजस्व की तरह वसूला जाएगा।
ध्वस्तीकरण आदेश
तहसील प्रशासन ने बताया कि इन दुकानों को हटाने का आदेश 11 जून 2025 को जारी किया गया था। इस आदेश के खिलाफ मोहम्मद अयाज ने जिलाधिकारी के समक्ष अपील दायर की थी, लेकिन 26 फरवरी 26 को अपील खारिज कर दी गई। इसके साथ ही उपजिलाधिकारी द्वारा जारी ध्वस्तीकरण आदेश को यथावत रखा गया। प्रशासन के दुकानों को ध्वस्तीकरण की कार्रवाई से किरायेदारों में हड़कंप मचा रहा।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।