Bijnor News: बीएसएनएल में एआईजीईटीओए की जिला कार्यकारिणी गठित
Bijnor News: (बीएसएनएल) परिसर में रविवार को ऑल इंडिया ग्रेजुएट इंजीनियर्स एंड टेलीकॉम ऑफिसर्स एसोसिएशन की जिकी आयोजित बैठक में जिला कार्यकारिणी गठित की गई। चुनाव म
Bijnor News: भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) परिसर में रविवार को ऑल इंडिया ग्रेजुएट इंजीनियर्स एंड टेलीकॉम ऑफिसर्स एसोसिएशन की जिला इकाई की आयोजित बैठक में जिला कार्यकारिणी गठित की गई।चुनाव में अभय गर्ग जिलाध्यक्ष, सुजीत कुमार जिला सचिव, वरुण कुमार सिंह जिला कोषाध्यक्ष, गौरव मीणा उपाध्यक्ष, निपेन्द्र कुमार अतिरिक्त जिला सचिव प्रथम, विनीत राजपूत जिला सचिव द्वितीय तथा अजय विश्वकर्मा जिला सचिव तृतीय चुना गया।चुनाव बैठक की अध्यक्षता जिला सचिव सुजीत कुमार ने की।
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