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Bijnor News: राजनीतिक पार्टी में सक्रिय रहने पर अध्यापक से जवाब-तलब

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बिजनौर
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Bijnor News: जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सचिन कसाना ने बताया कि प्राथमिक विद्यालय अफजलगढ़ के प्रधान अध्यापक हेमेंदर कुमार ने सपा पार्टी में सक्रियता देखी गई है। उनके पद पर रहते हुए किसी राजनीतिक दल में जुड़ने की अनुमति नहीं है। बीएसए ने इस मामले में शिक्षक को जवाब देने के लिए कहा है, जिसके बाद कार्रवाई की जाएगी।

Bijnor News: राजनीतिक पार्टी में सक्रिय रहने पर अध्यापक से जवाब-तलब

Bijnor News: जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सचिन कसाना ने बताया कि शिकायत मिली थी कि कि हेमेंदर कुमार उर्फ हेमंत कुमार प्राथमिक विद्यालय अफजलगढ़ में प्रधान अध्यापक पद पर कार्यरत हैं और सपा पार्टी में सक्रिय है। शिक्षक ने सपा में पद भी ले लिया है। बीएसए ने बताया कि शिक्षक के पद पर रहते हुए वे किसी राजनीतिक दल में सक्रिय रूप से नहीं जुड़ सकते हैं और पद नहीं ले सकते हैं। बीएसए सचिन कसाना ने बताया कि बेसिक शिक्षा विभाग के किसी शिक्षक द्वारा किसी राजनीतिक दल में सक्रिय रूप से कार्य नहीं किया जा सकता है। न ही कोई पद लिया जा सकता है।

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इस मामले में शिक्षक से जवाब तलब किया गया है। शिक्षक का जवाब आने पर कार्रवाई होगी।--------------

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