Bijnor News: सड़क पर खड़ी कार हटाने को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष, 10 के खिलाफ रिपोर्ट

Bijnor News: हरचंदपुर में सड़क पर खड़ी कार हटाने को लेकर दो पक्षों के बीच खूनी संघर्ष छिड़ गया, एक पक्ष की ओर से चले लाठी-डंडों व लोहे के पाइप में दूसरे पक्ष के पांच लोग गंभीर घायल हो गए। जिन्हें पुलिस ने अस्पताल भर्ती करते हुए आरोपी पक्ष के 10 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने की कार्रवाई की है।शनिवार तेरा शाम गांव हरचंदपुर में एक गाड़ी हटाने को लेकर विवाद खड़ा हुआ। जिसमें दो पक्ष के लोग आमने-सामने आ गए। एक पक्ष के लोगों ने अचानक लाठी डंडों और लोहे के पाइप से दूसरे पक्ष पर जानलेवा हमला बोल दिया। जिसमें पीड़ित पक्ष के सुरेंद्र कुमार, आंचल, शोभा, सोनाक्षी तथा अनुज आदि पांच लोग गंभीर घायल हो गए।