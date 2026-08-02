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Bijnor News: सड़क पर खड़ी कार हटाने को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष, 10 के खिलाफ रिपोर्ट

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बिजनौर
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Bijnor News: हरचंदपुर में सड़क पर खड़ी कार को हटाने को लेकर दो पक्षों में झगड़ा हुआ। इस झगड़े में एक पक्ष ने दूसरे पर गंभीर हमला किया, जिसमें पांच लोग घायल हो गए। पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया और आरोपी पक्ष के 10 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की। गांव में पुलिस बल तैनात किया गया है।

Bijnor News: सड़क पर खड़ी कार हटाने को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष, 10 के खिलाफ रिपोर्ट

Bijnor News: हरचंदपुर में सड़क पर खड़ी कार हटाने को लेकर दो पक्षों के बीच खूनी संघर्ष छिड़ गया, एक पक्ष की ओर से चले लाठी-डंडों व लोहे के पाइप में दूसरे पक्ष के पांच लोग गंभीर घायल हो गए। जिन्हें पुलिस ने अस्पताल भर्ती करते हुए आरोपी पक्ष के 10 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने की कार्रवाई की है।शनिवार तेरा शाम गांव हरचंदपुर में एक गाड़ी हटाने को लेकर विवाद खड़ा हुआ। जिसमें दो पक्ष के लोग आमने-सामने आ गए। एक पक्ष के लोगों ने अचानक लाठी डंडों और लोहे के पाइप से दूसरे पक्ष पर जानलेवा हमला बोल दिया। जिसमें पीड़ित पक्ष के सुरेंद्र कुमार, आंचल, शोभा, सोनाक्षी तथा अनुज आदि पांच लोग गंभीर घायल हो गए।

सूचना मिलते ही नांगल थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई, जिसने सभी घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल बिजनौर भिजवाया। घटना के बाद आरोपी पक्ष मौके से फरार हो गया। किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए गांव में पुलिस बल तैनात कर दिया गया। साथ ही पीड़ित पक्ष के जोगिंदर पुत्र रमेश की ओर से सौंपी गई तहरीर के आधार पर आरोपी पक्ष के रवि, रतन, अंकित, कलवा, संदीप, वीरेंद्र, सैंकी, सीताराम, छोटू और दीपक आदि 10 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने की कार्रवाई की।

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