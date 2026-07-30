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Bijnor News: भाजपा कार्यकर्ताओं ने संत गुरु रविदास को किया नमन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बिजनौर
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Bijnor News: नूरपुर, संवाददाता। भारतीय जनता पार्टी के समरसता संकल्प अभियान के तहत नगर मंडल के कार्यकर्ताओं ने गांव बूढ़पुर स्थित रविदास मंदिर में संत शिरोमणि गुरु

Bijnor News: भाजपा कार्यकर्ताओं ने संत गुरु रविदास को किया नमन

Bijnor News: भारतीय जनता पार्टी के समरसता संकल्प अभियान के तहत नगर मंडल के कार्यकर्ताओं ने गांव बूढ़पुर स्थित रविदास मंदिर में संत शिरोमणि गुरु रविदास की 650वीं जयंती पर दीप प्रज्वलित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। बुधवार को आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि जिला सहकारी बैंक के चेयरमैन चौधरी दिनेश कुमार, ग्राम प्रधान बत्तू सिंह तथा अन्य भाजपा नेताओं ने गुरु रविदास के चित्र पर पुष्प अर्पित कर संत रविदास के जीवन, समरसता और सामाजिक समानता के संदेश पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर भाजपा नगर अध्यक्ष निशांत कर्णवाल, वीरप्रकाश सिंह भुईयार, प्रदीप कुमार राणा, सतीश कुमार ठेकेदार, ग्राम प्रधान बत्तू सिंह, विजेंद्र सिंह, हरिओम सिंह आदि रहे।

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