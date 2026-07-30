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Bijnor News: ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों से होगी कांवड़ यात्रा की निगरानी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बिजनौर
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Bijnor News: बिजनौर पुलिस ने श्रावण मास की कांवड़ यात्रा को सुरक्षित संपन्न कराने के लिए व्यापक सुरक्षा इंतजाम किए हैं। यात्रा मार्ग पर ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जाएगी। कंट्रोल रूम से संदिग्ध गतिविधियों पर तुरंत कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। सुरक्षा और सुविधा के लिए पुलिस बल की तैनाती भी रहेगी।

Bijnor News: ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों से होगी कांवड़ यात्रा की निगरानी

Bijnor News: श्रावण मास की कांवड़ यात्रा को सकुशल एवं सुरक्षित संपन्न कराने के लिए बिजनौर पुलिस ने व्यापक सुरक्षा इंतजाम पूरे कर लिए हैं। कांवड़ यात्रा की निगरानी अत्याधुनिक तकनीक के जरिए की जाएगी। यात्रा मार्ग पर ड्रोन कैमरों के साथ-साथ हजारों सीसीटीवी कैमरों से हर गतिविधि पर नजर रखी जाएगी। सभी कैमरों की निगरानी इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम से की जाएगी, जिससे किसी भी संदिग्ध गतिविधि या आपात स्थिति पर तत्काल कार्रवाई की जा सके।

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सुरक्षा इंतजाम

पुलिस अधिकारियों के अनुसार जिले में ऑपरेशन दृष्टि अभियान के तहत पहले ही करीब 18 हजार सीसीटीवी कैमरे विभिन्न स्थानों पर लगाए जा चुके हैं। इनमें से लगभग छह हजार कैमरे कांवड़ यात्रा मार्ग और उससे जुड़े प्रमुख स्थानों पर सक्रिय रूप से निगरानी करेंगे। इन कैमरों की मदद से यात्रा मार्ग, प्रमुख चौराहों, शिवालयों और संवेदनशील स्थलों पर लगातार नजर रखी जाएगी।

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ड्रोन कैमरों का उपयोग

इसके अलावा भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों और संवेदनशील स्थानों की निगरानी के लिए ड्रोन कैमरों का भी उपयोग किया जाएगा। ड्रोन से मिलने वाली लाइव तस्वीरों के आधार पर कंट्रोल रूम से पुलिस अधिकारी स्थिति पर लगातार नजर रखेंगे और आवश्यकता पड़ने पर मौके पर तैनात पुलिस बल को तत्काल निर्देश दिए जाएंगे।

पुलिस बल की तैनाती

कांवड़ यात्रा के दौरान यात्रा मार्ग के चप्पे-चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती रहेगी। संवेदनशील स्थानों पर अतिरिक्त पुलिसकर्मियों के साथ पीएसी एवं अन्य सुरक्षा बल भी तैनात किए जाएंगे। यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने के लिए विशेष डायवर्जन योजना लागू रहेगी, जबकि सोशल मीडिया पर भी पुलिस की पैनी नजर रहेगी ताकि अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जा सके।

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कोट--

श्रद्धालुओं की सुरक्षा सर्वाेच्च प्राथमिकता है। ड्रोन व सीसीटीवी कैमरों से कांवडियों की सुरक्षा की जाएगी। आधुनिक तकनीक, व्यापक सुरक्षा व्यवस्था और सतत निगरानी के माध्यम से कांवड़ यात्रा को शांतिपूर्ण और व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।

-डा. केजी सिंह एएसपी सिटी

सामान्य प्रश्न

कांवड़ यात्रा के लिए पुलिस सुरक्षा इंतजाम क्या हैं?
पुलिस ने कांवड़ यात्रा के लिए ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों से निगरानी का इंतजाम किया है।
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