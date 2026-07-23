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Bijnor News: कारगिल दिवस पर बिजनौर में रखा जाएगा शहीद स्तंभ का आधार, इंदिरा पार्क के बाहर जगह चिन्हित

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बिजनौर
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Bijnor News: नगर पालिका परिषद बिजनौर 26 जुलाई को कारगिल दिवस के अवसर पर एक भव्य शहीद स्तंभ का निर्माण करने जा रही है। इस दिन भूमि पूजन और शिलान्यास कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। स्थल का चयन और निरीक्षण जिला प्रशासन द्वारा किया गया है, जिससे स्थानीय प्रशासन और गणमान्य लोग उपस्थित होंगे।

Bijnor News: कारगिल दिवस पर बिजनौर में रखा जाएगा शहीद स्तंभ का आधार, इंदिरा पार्क के बाहर जगह चिन्हित

Bijnor News: नगर पालिका परिषद बिजनौर आगामी 26 जुलाई को कारगिल दिवस के ऐतिहासिक अवसर पर एक भव्य शहीद स्तंभ की सौगात देने जा रही है। इस दिन पालिका प्रशासन द्वारा शहीद स्तंभ का भूमि पूजन और शिलान्यास किया जाएगा। शिलान्यास कार्यक्रम के लिए पालिका और जिला प्रशासन ने संयुक्त रूप से बैराज रोड स्थित इंदिरा पार्क के बाहर स्थल का चयन कर लिया है।शहीद स्तंभ के निर्माण के लिए चिन्हित किए गए इस स्थल की पुष्टि जिला प्रशासन द्वारा भी कर दी गई है। इस संबंध में जिलाधिकारी जसजीत कौर और एडीएम प्रशासन अंशिका दीक्षित ने स्वयं मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया और पालिका द्वारा चुने गए स्थल को अंतिम रूप देते हुए अपनी सहमति जताई।

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नगर पालिका परिषद की अध्यक्ष इंदिरा सिंह ने बताया कि 26 जुलाई को देश कारगिल दिवस मनाता है। इस गौरवशाली दिन को यादगार बनाने के लिए पालिका प्रशासन ने बिजनौर में एक भव्य शहीद स्तंभ स्थापित करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। स्थल चयन और निरीक्षण के मौके पर प्रशासनिक अधिकारियों के साथ-साथ कई गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। सैनिकों की ओर से अभिनव सिंह ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। वहीं पालिका प्रशासन की ओर से अवर अभियंता (जलकल) गौरव शर्मा, अवर अभियंता सिविल यशवंत सिंह और सफाई निरीक्षक गोविंद चौधरी मौजूद रहे। इसके अलावा भाजपा नेता डा. बीरबल सिंह ने भी निरीक्षण के दौरान अपनी मौजूदगी दर्ज कराई और इस पहल की सराहना की।

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