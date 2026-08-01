Bijnor News: नितिन गडकरी से मुलाकात कर की ओवरब्रिज निर्माण की मांग

Bijnor News: बिजनौर लोकसभा सांसद चंदन चौहान ने नितिन गडकरी केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री भारत सरकार नई दिल्ली से मुलाकात कर बिजनौर विधानसभा क्षेत्र के नेशनल हाईवे बैराज रोड पर नहर के पुल से हेमराज कॉलोनी के नाले के पास (एसवीओ) छोटे वहानों के लिए ओवरब्रिज निर्माण कराने की मांग की।

बिज्ञापित स्थिति

बिजनौर लोकसभा सांसद चंदन चौहान ने केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री से मुलाकात कर कहा कि मेरे संसदीय क्षेत्र बिजनौर के अंतर्गत आने वाले ग्राम हेमराज कॉलोनी (बिजनौर विधानसभा) का चौराहा अत्यंत व्यस्त और खतरनाक हो गया है। इस चौराहे से दर्जनों गांवों के लोग जैसे- धर्मनगरी, घासीवाला, नवलपुर, चांदपुर नौआबाद, खेडकी हेमराज, फरीदपुर काजी, चांदपुर फेरु, काजीवाला, मौठपुर मंडावली, सेवारामपुर, तिवडी, नवलपुर बैराज, कोहली फार्म आदि बिजनौर शहर की व ग्रामीण क्षेत्र की बड़ी आबादी आवागमन करती है। किसानों के खेत हाईवे के दूसरी ओर स्थित हैं, जिसके कारण गांव वालों को दूसरी तरफ पहुंचने के लिए लगभग 4 किलोमीटर का अतिरिक्त मार्ग तय करना पड़ेगा। यह न केवल समय की बर्बादी है, बल्कि किसानों के लिए आर्थिक और शारीरिक कठिनाइयों का कारण भी बनेगा। एन.एच. 119 द्वारा बनने वाली फोर लेन सड़क इस चौराहे से होकर गुजरेगी। जिससे दुर्घटना की संभावना बनी रहेगी। जनहित में इस चौराहे पर ओवरब्रिज का निर्माण अति आवश्यक है