Bijnor News: साफ-सफाई के लिए 810 और शिविरों पर लगाए 367 सफाईकर्मी
Bijnor News: बिजनौर में श्रावण कांवड़ यात्रा-2026 के दौरान श्रद्धालुओं के लिए स्वच्छ, सुरक्षित और सुविधाजनक वातावरण सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन ने व्यापक व्यवस्थाएँ की हैं। सफाई कर्मियों की तैनाती, कूड़ा-करकट हटाने के लिए ई-रिक्शा और सामुदायिक शौचालयों को सक्रिय रखा गया है। सफाई और विद्युत प्रकाश व्यवस्था का कार्य युद्धस्तर पर हो रहा है।
Bijnor News: बिजनौर। जिलाधिकारी जसजीत कौर के निर्देश पर श्रावण कांवड़ यात्रा-2026 के दौरान शिवभक्तों को स्वच्छ, सुरक्षित एवं सुविधाजनक वातावरण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जनपद प्रशासन के निर्देशन में पंचायती राज विभाग बिजनौर द्वारा कांवड़ मार्गों पर व्यापक व्यवस्थाएँ सुनिश्चित की गई हैं। डीपीआरओ प्रीतम सिंह ने बताया कि कांवड़ मार्गों की नियमित साफ-सफाई के लिए 810 सफाई कर्मियों तथा प्रमुख शिविरों पर 367 अतिरिक्त सफाई कर्मियों की तैनाती की गई है। प्रत्येक सेक्टर में ग्राम सचिवों को नोडल अधिकारी बनाकर स्वच्छता कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग कराई जा रही है। मार्गों से कूड़ा हटाने के लिए 166 ई-रिक्शा तथा प्रमुख स्थलों पर 195 बड़े कूड़ेदान लगाए गए हैं।
साथ ही 166 ग्राम पंचायतों में 465 हैंडपंपों, 43 सामुदायिक शौचालयों एवं 54 अन्य शौचालयों को पूर्णत: क्रियाशील रखा गया है। डीपीआरओ ने बताया कि यात्रा मार्गों पर सड़क किनारे जमा कूड़े-कचरे का जेसीबी एवं ट्रैक्टर-ट्रॉली से निस्तारण, झाड़ियों की कटाई, सफाई अभियान, विद्युत प्रकाश व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण का कार्य युद्धस्तर पर कराया गया।
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