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Bijnor News: रोजगार मेले में 800 अभ्यर्थियों ने किया प्रतिभाग

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बिजनौर
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Bijnor News: बिजनौर। क्रिएटिव फार्मिंग प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड द्वारा रोजगार मेले का आयोजन किया गया। लगभग 800 अभ्यर्थियों ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया। प्रतिष्ठित कंपनियों ने युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने की पहल की। मुख्य विकास अधिकारी ने ऐसे आयोजनों की सराहना की। प्रबंध निदेशक विजेन्द्र कुमार ने युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य बताया।

Bijnor News: रोजगार मेले में 800 अभ्यर्थियों ने किया प्रतिभाग

Bijnor News: बिजनौर। युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से क्रिएटिव फार्मिंग प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड द्वारा एक विशाल रोजगार मेले का सफल आयोजन किया गया। ग्राम नवादा चौहान, नेहतौर-शादीपुर रोड, जनपद बिजनौर में आयोजित रोजगार मेले में जनपद बिजनौर एवं आसपास के क्षेत्रों से लगभग 800 अभ्यर्थियों ने उत्साहपूर्वक प्रतिभाग किया।

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रोजगार मेले की सफलताएँ

रोजगार मेले में विभिन्न क्षेत्रों की प्रतिष्ठित कंपनियों ने भाग लेकर युवाओं को रोजगार एवं भविष्य में रोजगार के अवसर प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मुख्य विकास अधिकारी (सीडीओ), बिजनौर, विशिष्ट अतिथि उप कृषि निदेशक डॉ घनश्याम वर्मा तथा जिला रोजगार अधिकारी, बिजनौर रहे। अतिथियों ने रोजगार मेले की सराहना करते हुए कहा कि इस प्रकार के आयोजन युवाओं को स्वरोजगार एवं निजी क्षेत्र में रोजगार से जोड़ने का प्रभावी माध्यम हैं।इस रोजगार मेले में क्रिएटिव फार्मिंग प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड सहित विभिन्न संस्थानों ने भाग लिया। इन कंपनियों ने उपस्थित अभ्यर्थियों से संवाद किया तथा भविष्य में योग्य युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने की अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की।

कंपनी का उद्देश्य

इस अवसर पर क्रिएटिव फार्मिंग प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड के प्रबंध निदेशक विजेन्द्र कुमार ने कहा कि कंपनी का उद्देश्य क्षेत्र के युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। कार्यक्रम का सफल संचालन शिशिर भटनागर द्वारा किया गया।

समर्थन और योगदान

आयोजन को सफल बनाने में गजेन्द्र सिंह, पंकज,विमल चंदोला, संजीव, रजत, शिवकुमार, प्रतिभा, मुनेश, राहुल, नीमा, वैश्णवी, अर्चना, उस्मान, दिनेश, लक्ष्य, विशाल, सत्यप्रकाश, स्वराज तथा गजेन्द्र का विशेष योगदान एवं सराहनीय सहयोग रहा।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

इस रोजगार मेले में कितने अभ्यर्थियों ने भाग लिया?
इस रोजगार मेले में लगभग 800 अभ्यर्थियों ने उत्साहपूर्वक प्रतिभाग किया।
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