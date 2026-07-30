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Bijnor News: चमरौला में प्रोजेक्टर पर भागवत कथा का शुभारंभ

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बिजनौर
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Bijnor News: चमरौला में भागवत कथा से पूर्व भव्य क्लश यात्रा निकाली गई। श्रद्धालुओं ने जगह-जगह कलश यात्रा का पुष्प वर्षा कर स्वागत किया । गांव चमरौला में गुरुवार

चमरौला में प्रोजेक्टर पर भागवत कथा का शुभारंभ
चमरौला में प्रोजेक्टर पर भागवत कथा का शुभारंभ

Bijnor News: चमरौला में भागवत कथा से पूर्व भव्य क्लश यात्रा निकाली गई। श्रद्धालुओं ने जगह-जगह कलश यात्रा का पुष्प वर्षा कर स्वागत किया ।गांव चमरौला में गुरुवार से प्रोजेक्टर पर भागवत कथा का शुभारंभ किया गया। मुख्य यजमान सुनील कुमार व उनकी पत्नी अनीता देवी रहे। कथा शुभारंभ से गांव के विभिन्न गली मोहल्लों से कलश यात्रा निकल गई, जिसे कथा स्थल पर ही आकर संपन्न किया गया। कलश यात्रा में सैकड़ो महिलाओं ने भाग लिया। मुख्य यजमान सुनील कुमार ने बताया कि भागवत कथा का आयोजन प्रोजेक्टर पर पांच अगस्त तक प्रतिदिन दोपहर एक बजे से रहेगा, छह अगस्त को भंडारे का आयोजन किया जाएगा।

कलश यात्रा में अतुल, बीमा देवी, मोनिका, राधा, शैंकी, संगीता, मांगेराम, राजपाल सिंह, मुकेश कुमार आदि का सहयोग रहा।

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