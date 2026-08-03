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Bijnor News: सौरभ मालपानी का नहटौर में स्वागत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बिजनौर
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Bijnor News: विश्व हिंदू परिषद के नए जिलाध्यक्ष सौरभ मालपानी का नहटौर में स्वागत किया गया। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने उन्हें फूलमाला पहनाया। इस अवसर पर सौरभ ने संगठन को मजबूत करने पर बल दिया। कार्यक्रम में कई प्रमुख कार्यकर्ता उपस्थित थे।

Bijnor News: सौरभ मालपानी का नहटौर में स्वागत

Bijnor News: नहटौर, संवाददाताविश्व हिंदू परिषद के जिलाध्यक्ष सौरभ मालपानी का नहटौर में आने पर बजरंग दल कार्यकर्ताओं द्वारा कल माला पहनकर स्वागत किया गया। इस अवसर पर उन्होंने संगठन को मजबूत करने पर बल दियासौरभ मालपानी जी का विश्व हिंदू परिषद जिला अध्यक्ष बनने के बाद नहटौर आगमन पर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने फूलमाला पहनकर स्वागत किया। स्वागत कार्यक्रम में राजन चंद्र जिला साप्ताहिक मिलन प्रमुख, वंश सैनी नगर गोरक्षा प्रमुख, पंकज सैनी नगर सुरक्षा प्रमुख, तुषार चंद्र आदि दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद रहे।

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