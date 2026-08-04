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Bijnor News: आयुष्मान कार्ड की गलतियां सुधारना हुआ आसान, ब्लॉक स्तर पर ही मिलेगी सुविधा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बिजनौर
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Bijnor News: जिले में आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थियों के लिए राहत भरी खबर है। अब त्रुटियों को सुधारने के लिए जिला मुख्यालय जाने की जरूरत नहीं है। ब्लॉक स्तर पर ही गलतियों को सुधारने की सुविधा दी गई है, जिसमें उम्र, पता, पिता के नाम की स्पेलिंग और लिंग की जानकारी में सुधार शामिल है।

Bijnor News: आयुष्मान कार्ड की गलतियां सुधारना हुआ आसान, ब्लॉक स्तर पर ही मिलेगी सुविधा

Bijnor News: जिले में आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थियों के लिए एक राहत भरी खबर है। यदि आपके आयुष्मान कार्ड में कोई त्रुटि या गलती हो गई है, तो अब आपको इसके लिए जिला मुख्यालय या बड़े चक्कर काटने की जरूरत नहीं होगी। स्वास्थ्य विभाग ने ब्लॉक स्तर पर ही इन गलतियों में सुधार कराने की सुविधा शुरू कर दी है।

सुधार प्रक्रिया

​इस प्रक्रिया को सुचारू बनाने के लिए राज्य एजेंसी ‘साचीज’ की ओर से प्रत्येक ब्लॉक के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी को एक विशेष आयुष्मान आईडी जनरेट करके प्रदान की गई है। ​ब्लॉक स्तर पर मिलने वाली इस सुविधा के तहत लाभार्थी के नाम को छोड़कर चार मुख्य विवरणों में संशोधन कराया जा सकता है। इनमें उम्र में किसी भी तरह का फर्क या गलती, घर के पते में हुई कोई त्रुटि, ​पिता के नाम की स्पेलिंग या नाम में गलती तथा लिंग (महिला/पुरुष) में दर्ज गलत विवरण को सही करना शामिल है। लाभार्थी का मूल नाम बदलने की सुविधा ब्लॉक स्तर पर उपलब्ध नहीं है, केवल विवरणों के सुधार का काम ही यहां होगा।

आवेदन की प्रक्रिया

​क्या है आवेदन की प्रक्रिया? ​आयुष्मान भारत योजना, बिजनौर की जिला कार्यक्रम समन्वयक डा. नताशा के अनुसार, यदि किसी लाभार्थी के कार्ड में उपर्युक्त चार त्रुटियों में से कोई गलती है, तो वह संबंधित दस्तावेज के साथ अपने ब्लॉक के पीएचसी प्रभारी चिकित्सा अधिकारी से संपर्क कर सकता है। वैध प्रमाण पत्र (जैसे आधार कार्ड आदि) के साथ संबंधित ब्लॉक पीएचसी जाएं। प्रभारी चिकित्सा अधिकारी अपनी स्पेशल आईडी से पोर्टल पर संशोधन का आवेदन दर्ज करेंगे। ब्लॉक स्तर से प्रक्रिया पूरी होने के बाद, अंतिम स्वीकृति के लिए मामला लखनऊ भेजा जाएगा। वहां से मंजूरी मिलते ही कार्ड में सुधार हो जाएगा।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

अगर मेरे आयुष्मान कार्ड में कोई त्रुटि है तो मैं क्या करूँ?
आप अपने ब्लॉक के पीएचसी प्रभारी चिकित्सा अधिकारी से संपर्क करें और संबंधित दस्तावेज प्रदान करें।
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