Bijnor News: जागरुकता का अभाव, 500 बच्चे कर रहे दिव्यांगता प्रमाण पत्र का इंतजार

Bijnor News: माता पिता की अज्ञानता के चलते 500 दिव्यांग बच्चों के दिव्यांगता प्रमाण पत्र नहीं बन पाए। अब कैंप लगाकर बच्चों के प्रमाण पत्र बनाए जाएंगे। इससे बच्चों को योजनाओं का लाभ मिल सकेगा। 250 नवीन दाखिले वाले बच्चों के प्रमाण पत्र भी बनाए जाएंगे।

Bijnor News: माता पिता की अज्ञानता के चलते बेसिक स्कूलों में शिक्षा लेने वाले 500 दिव्यांग बच्चों के दिव्यांगता प्रमाण पत्र नहीं बन पाए। दिव्यांगता प्रमाण पत्र न बनने के चलते बच्चे योजनाओं से वंचित है। अब ब्लाकों में कैंप लगाकर वंचित दिव्यांग बच्चों के दिव्यांगता प्रमाण पत्र बनेंगे। स्कूलों में नवीन दाखिले वाले दिव्यांग बच्चों के भी दिव्यांगता प्रमाण पत्र बनाए जाएंगे। यूं तो सरकारी स्कूलों में शिक्षा लेने वाले दिव्यांग बच्चों के दिव्यांगता प्रमाण पत्र बनते रहे हैं लेकिन माता पिता में जागरुकता का अभाव होने पर 500 बच्चे दिव्यांगता प्रमाण पत्र बनने से वंचित है। दिव्यांगता प्रमाण पत्र न बनने से बच्चों को समय पर योजनाओं का लाभ नहीं मिलता है। अगर बच्चों के माता पिता जागरुक होते तो शायद इन बच्चों के प्रमाण पत्र बन जाते। अब शासन के और विभागीय अधिकारियों के आदेश पर जल्द ही इन वंचित बच्चों के दिव्यांगता प्रमाण पत्र बनेंगे। इतना ही नहीं बच्चों के माता पिता को जागरुक भी किया जाएगा ताकि वह समय रहते बच्चों के दिव्यांगता प्रमाण पत्र बनवा सकें。

250 नवीन दाखिले वाले बच्चों के बनेंगे प्रमाण पत्र जिले में करीब 250 नवीन दाखिले वाले दिव्यांग बच्चों के भी दिव्यांगता प्रमाण पत्र बनवाए जाएंगे। दिव्यांग बच्चों को शिक्षा देने वाले अध्यापक भी बच्चों के अभिभावकों के घर जाकर उनको जागरुक करेंगे।

हर ब्लाक में लगेंगे एसेसमेंट कैंप, बनेंगे दिव्यांगता प्रमाण पत्र जिले के हर ब्लाक में जल्द ही एसेसमेंट कैम्प का आयोजन किया जाएगा। 500 वंचित और नवीन दाखिले वाले 250 बच्चों के एसेसमेंट कैंप में दिव्यांगता प्रमाण पत्र बनवाए जाएंगे।

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वर्जन----

परिषदीय स्कूलों में करीब 3 हजार दिव्यांग बच्चे शिक्षा ले रहे हैं। माता पिता की अनभिज्ञता केचलते करीब 500 बच्चों के दिव्यांगता प्रमाण पत्र नहीं बन पाए। नवीन दाखिले वाले 250 बच्चों के भी दिव्यांगता प्रमाण पत्र बनने हैं। जल्द ही कैम्प लगाकर इन वंचित बच्चों के दिव्यांगता प्रमाण पत्र बनवाए जाएंगे साथ ही बच्चों के माता पिता को भी जागरुक किया जाएगा।

लियाकत अली, डीसी, समेकित शिक्षा।

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वर्जन-------

वंचित दिव्यांग बच्चों के जिले के सभी ब्लाकों में एसेसमेंट कैम्प लगाकर दिव्यांगता प्रमाण पत्र बनवाए जाएंगे। उसके उपरांत एलिम्को कंपनी से निशुल्क उपकरण दिलावाए जाएंगे। प्रयाए किए जाएंगे कि एक भी बच्चा दिव्यांगता प्रमाण पत्र बनने से वंचित न रहे।

सचिन कसाना, बीएसए बिजनौर।

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