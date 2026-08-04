Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Bijnor News: जागरुकता का अभाव, 500 बच्चे कर रहे दिव्यांगता प्रमाण पत्र का इंतजार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बिजनौर
Follow us on Google News
share

Bijnor News: माता पिता की अज्ञानता के चलते 500 दिव्यांग बच्चों के दिव्यांगता प्रमाण पत्र नहीं बन पाए। अब कैंप लगाकर बच्चों के प्रमाण पत्र बनाए जाएंगे। इससे बच्चों को योजनाओं का लाभ मिल सकेगा। 250 नवीन दाखिले वाले बच्चों के प्रमाण पत्र भी बनाए जाएंगे।

Bijnor News: जागरुकता का अभाव, 500 बच्चे कर रहे दिव्यांगता प्रमाण पत्र का इंतजार

Bijnor News: माता पिता की अज्ञानता के चलते बेसिक स्कूलों में शिक्षा लेने वाले 500 दिव्यांग बच्चों के दिव्यांगता प्रमाण पत्र नहीं बन पाए। दिव्यांगता प्रमाण पत्र न बनने के चलते बच्चे योजनाओं से वंचित है। अब ब्लाकों में कैंप लगाकर वंचित दिव्यांग बच्चों के दिव्यांगता प्रमाण पत्र बनेंगे। स्कूलों में नवीन दाखिले वाले दिव्यांग बच्चों के भी दिव्यांगता प्रमाण पत्र बनाए जाएंगे। यूं तो सरकारी स्कूलों में शिक्षा लेने वाले दिव्यांग बच्चों के दिव्यांगता प्रमाण पत्र बनते रहे हैं लेकिन माता पिता में जागरुकता का अभाव होने पर 500 बच्चे दिव्यांगता प्रमाण पत्र बनने से वंचित है। दिव्यांगता प्रमाण पत्र न बनने से बच्चों को समय पर योजनाओं का लाभ नहीं मिलता है। अगर बच्चों के माता पिता जागरुक होते तो शायद इन बच्चों के प्रमाण पत्र बन जाते। अब शासन के और विभागीय अधिकारियों के आदेश पर जल्द ही इन वंचित बच्चों के दिव्यांगता प्रमाण पत्र बनेंगे। इतना ही नहीं बच्चों के माता पिता को जागरुक भी किया जाएगा ताकि वह समय रहते बच्चों के दिव्यांगता प्रमाण पत्र बनवा सकें。

ये भी पढ़ें:Lalitpur News: 1,496 सहरिया बच्चों को मिला जन्म प्रमाण पत्र

250 नवीन दाखिले वाले बच्चों के बनेंगे प्रमाण पत्र

जिले में करीब 250 नवीन दाखिले वाले दिव्यांग बच्चों के भी दिव्यांगता प्रमाण पत्र बनवाए जाएंगे। दिव्यांग बच्चों को शिक्षा देने वाले अध्यापक भी बच्चों के अभिभावकों के घर जाकर उनको जागरुक करेंगे।

हर ब्लाक में लगेंगे एसेसमेंट कैंप, बनेंगे दिव्यांगता प्रमाण पत्र

जिले के हर ब्लाक में जल्द ही एसेसमेंट कैम्प का आयोजन किया जाएगा। 500 वंचित और नवीन दाखिले वाले 250 बच्चों के एसेसमेंट कैंप में दिव्यांगता प्रमाण पत्र बनवाए जाएंगे।

---------

वर्जन----

परिषदीय स्कूलों में करीब 3 हजार दिव्यांग बच्चे शिक्षा ले रहे हैं। माता पिता की अनभिज्ञता केचलते करीब 500 बच्चों के दिव्यांगता प्रमाण पत्र नहीं बन पाए। नवीन दाखिले वाले 250 बच्चों के भी दिव्यांगता प्रमाण पत्र बनने हैं। जल्द ही कैम्प लगाकर इन वंचित बच्चों के दिव्यांगता प्रमाण पत्र बनवाए जाएंगे साथ ही बच्चों के माता पिता को भी जागरुक किया जाएगा।

लियाकत अली, डीसी, समेकित शिक्षा।

------------

वर्जन-------

वंचित दिव्यांग बच्चों के जिले के सभी ब्लाकों में एसेसमेंट कैम्प लगाकर दिव्यांगता प्रमाण पत्र बनवाए जाएंगे। उसके उपरांत एलिम्को कंपनी से निशुल्क उपकरण दिलावाए जाएंगे। प्रयाए किए जाएंगे कि एक भी बच्चा दिव्यांगता प्रमाण पत्र बनने से वंचित न रहे।

सचिन कसाना, बीएसए बिजनौर।

-------------

सामान्य प्रश्न

कितने दिव्यांग बच्चों के प्रमाण पत्र नहीं बन पाए?
500 दिव्यांग बच्चों के दिव्यांगता प्रमाण पत्र नहीं बन पाए।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Bijnor News Bijnor Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।