Bijnor News: प्राथमिक विद्यालय काशीराम कॉलोनी में चलाया टीबी जागरूकता अभियान
Bijnor News: - कुंवर सत्यवीरा इंजीनियरिंग कॉलेज ने चलाया जागरूकता अभियानप्राथमिक विद्यालय काशीराम कॉलोनी में चलाया टीबी जागरूकता अभियानप्राथमिक विद्यालय काशीराम
Bijnor News: कुंवर सत्यवीरा इंजीनियरिंग कॉलेज द्वारा टीबी (क्षय रोग) उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय काशीराम कॉलोनी में एक विशेष जागरूकता अभियान का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य समाज में टीबी के प्रति फैली भ्रांतियों को दूर करना और लोगों को इसके लक्षणों व उपचार के प्रति जागरूक करना था। कार्यक्रम के दौरान नोडल अधिकारी ललित कुमार ने प्राथमिक विद्यालय के छात्र-छात्राओं, अभिभावकों तथा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को टीबी रोग के बचाव और इसके मुफ्त इलाज की सुविधाओं की विस्तार से जानकारी दी गई। इस अवसर पर 'टीबी हारेगा, देश जीतेगा' का नारा बुलंद करते हुए सभी को स्वास्थ्यप्रद जीवनशैली अपनाने और समय पर जांच कराने के लिए प्रेरित किया गया।
संस्थान का संदेश
संस्थान के निदेशक प्रो. अमित कुमार बंसल ने अपने संदेश में कहा कि समाज के प्रत्येक नागरिक को टीबी मुक्त भारत के संकल्प में अपना सहयोग देना चाहिए।
विशेष उपस्थित व्यक्ति
इस अवसर पर कॉलेज के डीन एकेडमिक मनोज कुशवाहा, डीन स्टूडेंट वेलफेयर डॉ. लोकेश अग्रवाल एवं डॉ. शुएब अली खान उपस्थित रहे। इसके साथ ही संस्थान के सभी विभागाध्यक्ष अंकित राजन अग्रवाल, डॉ. शुभम राजपूत, विभोर राजवंशी, सुधीर लांबा, गौरव गुप्ता , डॉ. फैजल अंसारी एवं सुनील भारद्वाज आदि विशेष रूप से मौजूद रहे और कार्यक्रम को सफल बनाने में योगदान दिया।
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