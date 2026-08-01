Bijnor News: डीएम के आदेश पर 85 दिन बाद कब्र से निकाला गया शव, पोस्टमार्टम के लिए भेजा

Bijnor News: जिलाधिकारी जसजीत कौर के आदेश पर एक 27 वर्षीय युवक के शव को 85 दिन बाद कब्र से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। सलमान ने अपने भाई गुलफाम की हत्या का आरोप उसकी पत्नी पर लगाया था। गुलफाम की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई थी और उसके शव को दफ्नाने के दौरान परिवार का कोई सदस्य उपस्थित नहीं था।

Bijnor News: जिलाधिकारी जसजीत कौर के आदेश पर गुरुवार को शव निकाला जाना था, लेकिन कब्रिस्तान में पानी भरा होने और कीचड़ होने के कारण शुक्रवार को प्रशासन ने 85 दिन पूर्व दफनाए गए एक युवक के शव को कब्र से निकालवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। नगीना थाना क्षेत्र के ग्राम बघाला निवासी सलमान 27 वर्ष पुत्र शराफत ने 20 जुलाई को जिलाधिकारी को शिकायती पत्र देकर अपने सगे भाई गुलफाम की हत्या का संदेह जताया था। सलमान ने आरोप लगाया कि उसके भाई की हत्या उसकी पत्नी रोशन ने कराई है।

शिकायत का विवरण शिकायत में सलमान ने बताया कि गुलफाम अपनी पत्नी और बच्चों के साथ गौतमबुद्धनगर के थाना दादरी क्षेत्र में रहता था। 7 मई 2026 को घर में उसकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। उसी दिन शव को पैतृक गांव बघाला लाकर कब्रिस्तान में दफना दिया गया था। सलमान का आरोप है कि शव दफनाते समय उसके परिवार का कोई सदस्य मौजूद नहीं था।

शव निकालने की प्रक्रिया जिलाधिकारी के आदेश पर शुक्रवार को एसडीएम प्रिंस कुमार के नेतृत्व में टीम नायब तहसीलदार बढ़ापुर श्याम सुंदर बैंस, थाना प्रभारी विकास कुमार, इंस्पेक्टर क्राइम सुरक्रम पाल राणा और चितौड़गढ़ चौकी प्रभारी एसआई अजीत सिंह की मौजूदगी में ग्रामीणों के सामने कब्र खुदवाई गई।

कब्र से गुलफाम का शव निकालकर पंचनामा भरने के बाद पोस्टमार्टम के लिए बिजनौर मोर्चरी भेज दिया गया है।

अधिकारी की प्रतिक्रिया एसडीएम प्रिंस कुमार ने बताया कि डीएम के निर्देश पर नियमानुसार शव को कब्र से निकलवाकर पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी।