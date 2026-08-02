Bijnor News: बिजनौर : घर के बाहर खड़ी महिला पर तमंचे से फायरिंग, तीन के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज
Bijnor News: बिजनौर के गांव तिसोतरा में एक महिला पर फायरिंग की गई। सविता पत्नी राजवीर ने पुलिस को बताया कि जबकि वह अपने दरवाजे पर खड़ी थी, तभी आरोपी पंकज और मोंटी ने उस पर तमंचे से फायर किया। गंभीर चोट से बचने के बाद पुलिस ने तीन आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है और उनकी तलाश शुरू कर दी है।
Bijnor News: बिजनौर। नांगलसोती के गांव तिसोतरा में एक महिला पर तमंचे से फायर झोंक दिया गया। पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने दो नामजद और एक अज्ञात आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। गांव तिसोतरा निवासी सविता पत्नी राजवीर ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि शनिवार शाम करीब सात बजे वह अपने घर के मुख्य दरवाजे के सामने खड़ी थी। तभी गांव के पंकज, मोंटी और उनके साथ एक अज्ञात युवक बाइक से वहां पहुंचे। आरोपियों ने उस पर तमंचे से फायर कर दिया। हालांकि, वह इस हमले में बाल-बाल बच गई। घटना के बाद आरोपी फरार हो गए।
पुलिस ने पीड़िता की तहरीर के आधार पर पंकज, मोंटी और एक अज्ञात के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है तथा जांच कर रही है।
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