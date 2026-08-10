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Bijnor News: बदमाशों की फायरिंग में तौल इंचार्ज समेत दो घायल, सनसनी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बिजनौर
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Bijnor News: - ग्राम मुस्सेपुर के पास हुई वारदाततीन युवक अपने मित्र को छोड़कर घर वापस लौट रहे थे - घात लगाए बदमाशों ने की फायरिंग - घायल अवस्था में ए

Bijnor News: बदमाशों की फायरिंग में तौल इंचार्ज समेत दो घायल, सनसनी

Bijnor News: घर लौट रहे तीन बाइक सवारों पर घात लगाए बैठे बदमाशों ने मारपीट करते हुए फायरिंग कर दी। जिसमें बाइक सवार दो लोग घायल हो गये। घायलों को उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया। जहां से एक युवक की हालत गंभीर देखते हुए जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने बदमाशों को पकड़ने के लिए कांबिंग भी की, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। ग्राम हरगनपुर निवासी तौल इंचार्ज मनोज दुबे 29 वर्ष पुत्र ओमप्रकाश सिंह व ग्राम मंडोरा थाना नूरपुर निवासी सुमित कुमार पुत्र राजेंद्र सिंह व अपने रिश्तेदार के साथ सिजौली निवासी अपने फौजी मित्र को छोड़ने के लिए धामपुर रेलवे स्टेशन गए थे।

घटना का विवरण

शनिवार की देर रात्रि करीब साढ़े दस बजे वह बाइको से अपने घर वापस लौट रहे थे। ग्राम मुससेपुर स्थित ज्ञानदीप इंटर कॉलेज के पास पहले से घात लगाये बदमाशों ने उन्हें रोक लिया और मारपीट की। आरोप है कि विरोध करने पर बदमाशों ने फायरिंग कर दी। ग्रामीणों का दावा है कि बदमाशों द्वारा आधा दर्जन से अधिक फायरिंग की गई। गोलियों की आवाज़ क्षेत्र में सनसनी फैल गई। एक गाड़ी के आने पर व लोगों को आता देख बदमाश फरार हो गये। वही, मुस्सेपुर व आसपास के ग्रामीण भी शोर सुनकर मौके पर पहुँच गये। सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। बदमाशों की तलाश के लिए कांबिंग की गई लेकिन पुलिस को सफलता नहीं मिली। बताया जाता है कि फायरिंग के दौरान मनोज एवं सुमित कुमार घायल हो गए। जिन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल में ले जाया गया। पीड़ित पक्ष के अनुसार फायरिंग के दौरान सुमित के हाथ में गोली लगी थी। जहां से सुमित की हालत गंभीर देखते हुए जिला अस्पताल में रेफर कर दिया है।

पुलिस कार्रवाई

पुलिस ने ज्ञानदीप स्कूल के सीसीटीवी कैमरा की भी जांच पड़ताल की है। बताया जाता है कि उसमें बाइक सवार बदमाशों की गाड़ियों के नंबर भी दिखाई दिये है। प्रभारी निरीक्षक किशन अवतार सिंह ने बताया कि मामले में अभी तक तहरीर प्राप्त नहीं हुई है। जांच की जा रही है। फिलहाल मामला आपसी विवाद का है। अभी तक तहरीर प्राप्त नहीं हुई है।

गोलियों की तड़तड़ाहट से ग्रामीण सहमे

शनिवार की रात्रि को बदमाशों द्वारा की गई ताबड़तोड़ फायरिंग की आवाज से ग्राम मुस्सेपुर के ग्रामीण सहम गए। शुरुआत की फायरिंग पर ग्रामीणों द्वारा माना गया कि बुलेट द्वारा पटाखा पटकाया गया अथवा किसी वाहन का टायर फटा है। लेकिन जब लगातार फायरिंग हुई तो ग्रामीण शोर मचाते हुए उसे और दौड़ पड़े। वारदात के बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई। वही, ग्रामीणों ने भी पहरा देते हुए रात काटी।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

बदमाशों ने किस प्रकार का हमला किया?
बदमाशों ने बाइक सवारों पर मारपीट करते हुए फायरिंग कर दी।
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