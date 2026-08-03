Bijnor News: आर्य सुगन्ध संस्थान ने बिछड़े बेटे को मां से मिलाया
Bijnor News: आर्य सुगन्ध संस्थान एवं दिल्ली पुलिस के संयुक्त प्रयास से छह माह पूर्व माता पिता से बिछड़े पुत्र को माता पिता से मिलवाने का काम किया। आपस में मिलने
Bijnor News: आर्य सुगन्ध संस्थान एवं दिल्ली पुलिस के संयुक्त प्रयास से छह माह पूर्व माता पिता से बिछड़े पुत्र को माता पिता से मिलवाने का काम किया। आपस में मिलने के बाद दोनो का खुशी का ठिकाना नहीं रहा।बताते चलें कि चार वर्षीय हिमांशु उर्फ बंटू को सांई कृपा गौतम बुद्ध नगर के माध्यम से आर्य सुगन्ध संस्थान पहुंचाया गया था। माता पिता जिसे ढूंढ -ढूंढ कर थक चुके थे। थाना नांगलोई, जिला बहारी दिल्ली के एसआई रामानुज व आर्य सुगंध संस्थान के संयुक्त प्रयास से हिमांशु को परिवार से मिलाया गया। मां काजल नांगलोई रिसाल गार्डन दिल्ली को उसका पुत्र खिलखिलाता हुआ मिला।
जाते समय बंटू बहुत उदास हो गया था। मां बेटे मिलकर बहुत खुश हुए और बंटू के परिवार ने संस्थान का धन्यवाद किया। संस्थान को मां बेटे को मिलाकर बड़ी प्रसन्नता हुई इस अवसर संस्थान में खुशी की लहर दौड़ गई। प्रबंधिका कमलेश आर्या, गर्जना आर्या, नीता राजपूत, गगन, दीपा एवम् समस्त संस्थान परिवार ने खुशी व्यक्त की।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।