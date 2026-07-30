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Bijnor News: गुरुदेव के भजनों से सजा आर्ट ऑफ लिविंग का कार्यक्रम

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बिजनौर
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Bijnor News: आर्ट ऑफ़ लिविंग नजीबाबाद केंद्र ने पूरनपुर गढ़ी में श्री श्री रविशंकर विद्या मंदिर में गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी के सम्मान में कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में भजन प्रस्तुत किए गए और बच्चों ने मनमोहक प्रस्तुति दी। कार्यक्रम का समापन प्रसादभोज के साथ हुआ।

Bijnor News: गुरुदेव के भजनों से सजा आर्ट ऑफ लिविंग का कार्यक्रम

Bijnor News: आर्ट ऑफ़ लिविंग नजीबाबाद केंद्र की ओर से पूरनपुर गढ़ी में स्थित श्री श्री रविशंकर विद्या मंदिर में गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी के सम्मान में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिसमें संस्था के सदस्यों तथा अन्य लोगों ने सुंदर सुन्दर भजनों की प्रस्तुति दी।ग्राम पूरनपुर गढ़ी स्थित श्री श्री रविशंकर विद्या मंदिर में वरिष्ठ शिक्षिका मिथिलेश अग्रवाल व प्रो. शुभा माहेश्वरी द्वारा गुरु पूजा संपन्न कराई। इस मौके पर बच्चों ने मनमोहक प्रस्तुति दी, कमेटी के सदस्यों के अतिरिक्त उप प्रधानाचार्य रचना शर्मा, शिक्षक एवं शिक्षिकाएं, चित्रांश अग्रवाल, कृष्णाभूमि पंडित, अक्षिता वर्मा, हितांशी शर्मा, शीतल चौहान, निकिता तथा मानसी आदि एवं विद्यालय के सभी बच्चों ने प्रस्तुति दी।

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छात्र-छात्राओं ने गुरु जी को समर्पित क्राफ्ट और पोस्टर भी बनाए । टैम्पल ऑफ नॉलेज,चौक बाजार, नजीबाबाद परभजन संध्या का आयोजन किया गया। अरुणा जुयाल, विशाल जैन व आर्ट ऑफ लिविंग के सदस्यों तथा ने सुंदर भजन प्रस्तुत किये। प्रसादभोज के साथ कार्यक्रम संपन्न हुआ। शुभम शर्मा, रेखा मोदी, पूजा वाधवा, डॉ दीप्ति माहेश्वरी, मोहन जुयाल, रीना शर्मा, रमन चोपड़ा, जयप्रकाश, अमर चंद, अर्जुन आदि का सहयोग रहा।

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