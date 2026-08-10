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Bijnor News: आकाश मित्तल बने विहिप नगर अध्यक्ष

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बिजनौर
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Bijnor News: भकामनाएं देते शुभचिंतक। चांदपुर, संवाददाता। चांदपुर निवासी आकाश मित्तल को विश्व हिंदू परिषद का नगर अध्यक्ष र, संवाददाता। चांदपुर निवासी आकाश मित्तल क

Bijnor News: आकाश मित्तल बने विहिप नगर अध्यक्ष

Bijnor News: चांदपुर निवासी आकाश मित्तल को विश्व हिंदू परिषद का नगर अध्यक्ष बनाए जाने पर उनके प्रतिष्ठान पर पहुंचकर समर्थकों व शुभचिंतकों ने उन्हें बधाई एवं शुभकामनाएं दीं। इस दौरान सभी ने उनके उज्ज्वल कार्यकाल की कामना की।

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