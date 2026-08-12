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Bijnor News: करंट लगने से हुई मौत पर रिपोर्ट दर्ज, जांच शुरू

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बिजनौर
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Bijnor News: नगर में कलश यात्रा के दौरान 22 वर्षीय प्रियाशुं राजपूत करंट की चपेट में आ गए, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। यह घटना रस्तौगी धर्मशाला के पास हुई। परिजनों की तहरीर के बाद पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।

Bijnor News: करंट लगने से हुई मौत पर रिपोर्ट दर्ज, जांच शुरू

Bijnor News: नगर में निकाली जा रही कलश यात्रा के दौरान जैन चौराहे के पास करंट की चपेट में आने से 22 वर्षीय युवक की मौत के मामले में दी गई तहरीर के बाद पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।रस्तौगी धर्मशाला में आयोजित हो रही महा शिवमहापुराण के उपलक्ष में निकाली जा रही कलश यात्रा में सोमवार दोपहर करंट लगने से 22 वर्षीय युवक प्रियाशुं राजपूत पुत्र त्रिभुवन राजपूत की मौत हो गई। हादसे के बाद पुलिस ने मामले में परिजनों की तहरीर पर अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

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