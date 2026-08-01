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Bijnor News: युवक पर तमंचे फायर झोंका, फायर मिस

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बिजनौर
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Bijnor News: गांव रायपुर खास में 14 वर्षीय मयंक पर युवक द्वारा तमंचा तानने का मामला सामने आया है। दिवाकर ने विरोध किया तो आरोपी ने उसे भी जान से मारने की धमकी दी। दिवाकर ने आरोपी को पकड़ने का प्रयास किया लेकिन एस्केप कर गया। पुलिस ने शिकायत के बाद रिपोर्ट दर्ज की है।

Bijnor News: युवक पर तमंचे फायर झोंका, फायर मिस

Bijnor News: थाना नांगल क्षेत्र के गांव रायपुर खास उर्फ कोटसराय में एक युवक द्वारा 14 वर्षीय बालक पर तमंचा तानने और विरोध करने पर ग्रामीण पर फायरिंग का प्रयास करने का मामला सामने आया है। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने दो लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है।

घटना का विवरण

गांव रायपुर खास उर्फ कोटसराय निवासी दिवाकर पुत्र पीतम सिंह ने नांगल थाने में तहरीर दी, जिसमें उसने बताया कि शुक्रवार पूर्वाह्न वह अपनी बैठक पर बैठा था। इसी दौरान दहीरपुर निवासी एजाज बिना नंबर प्लेट की बाइक से गांव पहुंचा और रास्ते में 14 वर्षीय मयंक को रोककर उसके ऊपर तमंचा तान दिया। जब दिवाकर ने इसका विरोध किया तो आरोपी ने उसके सामने तमंचे में कारतूस भरते हुए जान से मारने की धमकी दी और उन पर भी तमंचा तान दिया।

दिवाकर का साहस

तहरीर के अनुसार दिवाकर ने साहस दिखाते हुए आरोपी को पकड़ने का प्रयास किया। जिस पर आरोपी ने उसकी ओर तमंचा तानते हुए फायर करने का भी प्रयास किया लेकिन, वह सफल नहीं हो सका। इसी बीच आरोपी का साथी शादाब बाइक से वहां पहुंच गया। शोर-शराबा होने पर पास की दुकान से लोग मौके पर आ गए, जिसके चलते आरोपी एजाज और उसका साथी शादाब अपनी बिना नंबर की बाइक मौके पर छोड़कर भाग खड़े हुए। सूचना मिलने पर थाना नांगल पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी की बाइक को अपने कब्जे में लेते हुए जांच में जुट गई। इस मामले में थानाध्यक्ष अन्नू कुमारी ने बताया कि तहरीर मिलने पर आरोपी दोनों युवकों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई, पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

क्या पुलिस ने घटना के बारे में रिपोर्ट दर्ज की है?
जी हां, पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने दो लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है।
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