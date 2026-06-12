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बिजनौर वूडेन हैंडीक्राफ्ट: 20,000 कारीगरों को रोजगार, एक्सपोर्ट 300 करोड़ पार

Ritesh Verma हिन्दुस्तान, युवराज सिंह, बिजनौर
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Bijnor Nagina Wooden Handicrafts: यूपी सरकार की ओडीओपी स्कीम से बिजनौर और नगीना की काष्ठ कला संवर गई है। जिले से वूडेन हैंडीक्राफ्ट का एक्सपोर्ट 300 करोड़ के पार चला गया है।

बिजनौर वूडेन हैंडीक्राफ्ट: 20,000 कारीगरों को रोजगार, एक्सपोर्ट 300 करोड़ पार

Bijnor Nagina Wooden Handicrafts: उत्तर प्रदेश सरकार की 'एक जिला, एक उत्पाद' (ओडीओपी) योजना बिजनौर के हस्तशिल्पियों और उद्यमियों के लिए संजीवनी साबित हो रही है। जिले की प्रसिद्ध काष्ठ कला लकड़ी हस्तशिल्प और ब्रश उद्योग से आज करीब 500 से अधिक इकाइयां और 20 हजार से ज्यादा लोग सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं। जिला उद्योग केंद्र (डीआईसी) के महाप्रबंधक अमित कुमार के अनुसार ओडीओपी की बदौलत जिले के इन उत्पादों का सालाना टर्नओवर 250 से 300 करोड़ रुपये के पार पहुंच गया है। इसमें से लगभग 250 करोड़ के हैंडीक्राफ्ट उत्पाद मर्चेंट्स के जरिए अमेरिका और यूरोप जैसे देशों में निर्यात किए जा रहे हैं। वर्ष 2023 में नगीना वुड क्राफ्ट एसोसिएशन को जीआई टैग (भौगोलिक संकेतक) मिलने से इस कला को वैश्विक स्तर पर एक मजबूत पहचान मिली है। योजना के तहत अब तक 1500 लोगों को प्रशिक्षित किया जा चुका है और उद्यमियों को कारोबार बढ़ाने के लिए 8 से 10 करोड़ रुपये की सब्सिडी बांटी जा चुकी है।

30 करोड़ रुपये की लागत से बनाए जा रहे तीन कॉमन फैसिलिटी सेंटर

बिजनौर के डीआईसी जीएम अमित कुमार के अनुसार, नगीना इलाके में वुडन हैंडीक्राफ्ट के साथ-साथ शेरकोट क्षेत्र के ब्रश का भी बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है। देश भर में ब्रश की कुल खपत का लगभग 50 प्रतिशत हिस्सा अकेले शेरकोट से सप्लाई होता है। इसकी विशालता और संभावनाओं को देखते हुए इस साल ब्रश उद्योग को भी जिले की ओडीओपी योजना का हिस्सा बना दिया गया है। उत्पादन को आधुनिक और बड़े पैमाने पर करने के लिए जिले में 30 करोड़ रुपये की लागत से तीन कॉमन फैसिलिटी सेंटर (सीएफसी) बनाए जा रहे हैं, जिनमें 90 प्रतिशत अनुदान सरकार दे रही है।

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1892 से जुड़ा है नगीना का गौरवशाली इतिहास

नगीना क्राफ्ट डेवलपमेंट सोसाइटी के अध्यक्ष और उद्यमी इरशाद मुल्तानी बताते हैं कि इस काष्ठ कला का इतिहास 400 से 500 साल पुराना है। 12 अक्टूबर 1892 में जब अमेरिका की खोज के 400 साल पूरे होने पर ब्रिटिश सरकार ने जश्न मनाया था, उस समय नगीना के उत्कृष्ट कारीगरों को बुलाकर सम्मानित किया था और उन्हें 'खान बहादुर' के खिताब के साथ स्वर्ण पदक दिए गए थे।

बाजार में चाइनीज सामान से प्रतिस्पर्धा

राष्ट्रीय मार्केट में चाइनीज सामान सस्ता होने के कारण भारतीय हैंडीक्राफ्ट लकड़ी महंगी होने से हैंडीक्राफ्ट समान महंगा होता है। इससे पहले ही हैंडीक्राफ्ट की बिक्री एक खास वर्ग तक सीमित है। इसके अलावा हैंडीक्राफ्ट की ऑनलाइन मांग भी बिचौलियों को ज्यादा फायदा पहुंचाती है। हालांकि वर्तमान में ऑनलाइन ही ज्यादा माल बिक रहा है, जिससे निर्माता को इसका फायदा नहीं मिलता। ऑनलाइन कंपनियां मुनाफा खा जाते हैं, जिसका सीधा असर निर्यातक पर पड़ता है।

नए डिजाइन के लिए डेवलप सेंटर की जरूरत

नए डिजाइन डेवलप करने के लिए डेवलप सेंटर की आवश्यकता है, जिससे मार्केट में टिके रहने के लिए प्रयोग करके नए-नए डिजाइन का हैंडीक्राफ्ट को बढ़ावा दिया जा सकता है। यूपी सरकार को डेवलपमेंट सेंटर बनाना चाहिए। हैंडीक्राफ्ट के लिए रॉ मेटेरियल डिपो की आवश्यकता है।

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Ritesh Verma

लेखक के बारे में

Ritesh Verma
रीतेश वर्मा पत्रकारिता में 25 साल से अलग-अलग भूमिका में अखबार, टीवी और डिजिटल में काम कर चुके हैं। दैनिक जागरण के साथ बिहार में 5 साल तक जिला स्तर की प्रशासनिक और क्राइम रिपोर्टिंग करने के बाद रीतेश ने आईआईएमसी, दिल्ली में दाखिला लेकर पत्रकारिता की पढ़ाई की। एक साल के अध्ययन ब्रेक के बाद रीतेश ने विराट वैभव से दोबारा काम शुरू किया। फिर दैनिक भास्कर में देश-विदेश का पेज देखा। आज समाज में पहले पन्ने पर काम किया। बीबीसी हिन्दी के साथ आउटसाइड कंट्रीब्यूटर के तौर पर जुड़े। अखबारों के बाद रीतेश ने स्टार न्यूज के जरिए टीवी मीडिया में कदम रखा। रीतेश ने टीवी चैनलों में रिसर्च डेस्क पर लंबे समय तक काम किया है और देश-दुनिया के विषयों पर तथ्यपरक जानकारी सहयोगियों को आगे इस्तेमाल के लिए मुहैया कराई है। सहारा समय और इंडिया न्यूज में भी रीतेश रिसर्च का काम करते रहे। इंडिया न्यूज की पारी के दौरान वो रिसर्च के साथ-साथ चैनल की वेब टीम के हेड बने और इनखबर न्यूज पोर्टल को बतौर संपादक शुरू किया। लाइव हिन्दुस्तान के साथ एडिटर- न्यू इनिशिएटिव के तौर पर पिछले 6 साल से जुड़े रीतेश फिलहाल उत्तर प्रदेश और बिहार की खबरों और दोनों राज्यों की टीम को देखते हैं। और पढ़ें
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