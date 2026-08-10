पहली पत्नी ने रुकवाया पति का अंतिम संस्कार, ऐसा क्यों किया? जानिए पूरा मामला
उत्तर प्रदेश के बिजनौर ने पहली पत्नी ने अपने पति का अंतिम संस्कार रुकवा दिया। शव अंतिम संस्कार के लिए घाट पर शव पहुंच गया था। पत्नी की शिकायत के बाद पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है।
उत्तर प्रदेश के बिजनौर में किरतपुर के एक गांव में सोमवार को सनसनीखेज मामला सामने आया। गांव निवासी एक व्यक्ति की मौत के बाद उसके अंतिम संस्कार की तैयारी चल रही थी कि तभी मृतक की पहली पत्नी की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंच गई और श्मशान घाट पर अंतिम संस्कार रुकवा दिया। पहली पत्नी ने पति की दूसरी पत्नी पर हत्या का आरोप लगाया है। समाचार लिखे जाने तक अंतिम संस्कार नहीं हो सका। पुलिस ने पहली पत्नी से बातचीत करने की कोशिश की। पत्नी से बातचीत के बाद पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।
पुलिस के अनुसार, गांव निवासी उमेश राजपूत ने दिल्ली की महिला से शादी रचाई थी। शादी होने के बाद कुछ वर्ष बाद दोनों के बीच मनमुटाव हो गया। अक्सर दोनों के बीच विवाद हो जाएगा। यह विवाद इतना बढ़ा थी कि इसके बाद पत्नी उसे छोड़कर चली गई। इसके बाद पति और पत्नी और अलग-अलग रहने लगे। इसके बाद उमेश यही बिजनौर में ही रहने लगा। जानकारी के मुताबिक, इस बीच पति उमेश ने करीब पांच साल पहले एक महिला के साथ सात फेरे लेकर दूसरी शादी रचा ली।
दूसरी पत्नी के साथ रह रहा था पति, पहली पत्नी ने लगाए आरोप
यही नहीं उमेश ने दूसरी शादी रचाने के बाद वह अपनी दूसरी पत्नी के साथ रहने लगा। इसके बाद सोमवार को 51 वर्षीय उमेश की तबीयत बिगड़ने के बाद मौत हो गई। ग्रामीणों ने इसकी सूचना मृतक की पहली पत्नी को भी दे दी। पति की मौत की सूचना के बाद पहली पत्नी सक्रिय हो गई। इसके बाद पहली पत्नी ने 112 नंबर पर फोन कर उमेश की दूसरी पत्नी पर पति की गला दबाकर हत्या करने का आरोप लगाया। इसके बाद सूचना पर पुलिस गांव पहुंची, लेकिन तब तक परिवार के लोग शव को अंतिम संस्कार के लिए बालावाली घाट ले जा चुके थे।
पोस्टमार्टम के बाद सही कारण का पता चल सकेगा, पुलिस बोली
पुलिस ने मौके पर पहुंचकर अंतिम संस्कार रुकवा दिया। समाचार लिखे जाने तक दिल्ली से आई मृतक की पहली पत्नी से पुलिस वार्ता कर रही थी। पुलिस का कहना है कि शिकायत के आधार पर जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम के बाद सही कारण का पता चल सकेगा, जिसके बाद आगे की कार्रवाई की जा सकेगी। प्रारंम्भिक तौर पर पहली पत्नी की शिकायत के बाद ऐक्शन में आई पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू दी है।
लेखक के बारे मेंDeep Pandey
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