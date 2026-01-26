Hindustan Hindi News
Bijnor Honey trap, demand for Rs 10 lakh; councillor arrested, woman and two policemen absconding
हनी ट्रैप में फंसाकर 10 लाख की डिमांड, सभासद अरेस्ट, महिला और 2 पुलिसकर्मी फरार

हनी ट्रैप में फंसाकर 10 लाख की डिमांड, सभासद अरेस्ट, महिला और 2 पुलिसकर्मी फरार

संक्षेप:

यूपी के बिजनौर में हनी ट्रैप का मामला सामने आया है। हनी ट्रैप के जरिए युवक को फंसाकर दस लाख रुपये की वसूली का मामला सामने आया है। मामले में सभासद को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके महिला और पुलिसकर्मियों की तलाश की जा रही है।

Jan 26, 2026 06:41 pm IST
यूपी के बिजनौर थाना किरतपुर क्षेत्र में हनी ट्रैप के जरिए युवक को फंसाकर दस लाख रुपये की वसूली का मामला सामने आया है। पीड़ित की शिकायत पर महिला, किरतपुर थाने में तैनात दो पुलिसकर्मी, सभासद और किसान नेता सहित पांच के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। सभासद गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं महिला और पुलिसकर्मी अन्य फरार हैं।

थाना किरतपुर के मोहल्ला अंसारियान निवासी पीड़ित अरसलान का कहना है कि आठ जनवरी को एक अज्ञात महिला ने मोबाइल पर बातचीत शुरू की। अगले दिन भी कॉल आती रहीं, लेकिन जान-पहचान न होने के कारण उसने मिलने से मना कर दिया। 10 जनवरी को महिला के दोबारा संपर्क करने पर वह बहकावे में आकर बिजनौर के शक्ति चौराहा पहुंचा। वहां महिला ने अपना नाम फौजिया बताया और भरोसे में लेकर उसे अपने साथ ले गई।

आरोप है कि इसके बाद एक होटल में उसकी निजी वीडियो चोरी से बना ली गई। घटना से मानसिक रूप से परेशान होकर पीड़ित ने 24 जनवरी को थाना किरतपुर में लिखित शिकायत दी और सभी आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कड़ी कार्रवाई की मांग की। इसके अलावा पुलिस ने पीड़ित अरसलान की तहरीर पर महिला फौजिया, किसान नेता आदिल जैदी, सभासद शाहवेज उर्फ शानू, सिपाही लालू यादव व पुनित त्यागी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली। सीओ नजीबाबाद नितेश प्रताप सिंह ने बताया कि पीड़ित की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आरोपी सभासद को गिरफ्तार कर चालान किया जा रहा है। बाकी वांछित आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे है। वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।

सभासद शानू की रही संदिग्ध भूमिका : पीड़ित के अनुसार इस पूरे प्रकरण में वार्ड सभासद शाहवेज उर्फ शानूू की भूमिका संदिग्ध रही। आरोप है कि वह पहले से पीड़ित की आर्थिक स्थिति जानता था और महिला से उसकी पहचान कराकर रकम की व्यवस्था कराने का भरोसा देता रहा।

पुलिस पर दबाव बनाकर समझौता कराने का आरोप

पीड़ित का कहना है कि 21 जनवरी को पड़ोसी आदिल जैदी के माध्यम से उसे सूचना मिली कि उसके खिलाफ मामला दर्ज हो गया है और पुलिसकर्मी उससे मिलना चाहते हैं। जब वह आदिल के घर पहुंचा तो वहां किरतपुर थाने में तैनात दो पुलिसकर्मी लालू यादव व पुनित त्यागी मौजूद थे, जिन्होंने कथित तौर पर वीडियो दिखाकर महिला के प्रार्थना-पत्र का हवाला दिया और मामला मैनेज करने की बात कही। आरोप है कि इसके बदले 10 लाख रुपये की मांग की गई।

षड्यंत्र के तहत झूठी रिपोर्ट लिखाई: आदिल

भाकियू प्रवक्ता आदिल जैदी ने कहा कि वे भाकियू से जुड़े हैं और सामाजिक कार्यकर्ता हैं। उनके घर आकर दो पुलिस वालों ने बताया कि मोहल्ले के युवक अरसलान के खिलाफ एक युवती ने यौन शोषण की तहरीर दी है, तो पुलिस के कहने पर ही अरसलान को घर बुलाया था, उनका कोई गलत मंसूबा नहीं था, उनका इस पूरे प्रकारण मे कोई मतलब नहीं है।

Up News Bijnor Honey Trap
