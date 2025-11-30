यूपी के बिजनौर में 24 घंटे में चार युवक-युवती ने दी जान, दो ने जहर खाया, दो ने पेड़ से फांसी लगाई

Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP NewsBijnor four young men and women committed suicide in 24 hours; two consumed poison, two hanged themselves from trees
पश्चिमी यूपी के बिजनौर में 24 घंटे के अंदर चार युवक-युवतियों ने जान दे दी है। दो ने जहर खाकर मौत को लगे लगाया तो वहीं दो के सव पेड़ से लटकते मिले। इनमें एक नाबालिग बताई जा रही है। पहली घटना स्योहारा थानाक्षेत्र में हुई। दूसरी घटना थाना चांदपुर की चौकी पांडव क्षेत्र के जलीलपुर ब्लॉक स्थित गांव की है।

Sun, 30 Nov 2025 02:10 PMYogesh Yadav लाइव हिन्दुस्तान
पश्चिमी यूपी के बिजनौर में 24 घंटे के अंदर चार युवक-युवतियों ने जान दे दी है। दो ने जहर खाकर मौत को लगे लगाया तो वहीं दो के सव पेड़ से लटकते मिले। इनमें एक नाबालिग बताई जा रही है। पहली घटना स्योहारा थानाक्षेत्र में हुई। यहां नाबालिग प्रेमिका और प्रेमी ने जहर खाकर जान दी। दोनों अलग अलग जाति के थे। इस कारण परिजन शादी का विरोध कर रहे थे। दूसरी घटना थाना चांदपुर की चौकी पांडव क्षेत्र के जलीलपुर ब्लॉक स्थित गांव की है। यहां प्रेमी युगल ने पेड़ से लटक कर आत्महत्या कर ली है। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है।

स्योहारा थानाक्षेत्र में हुई घटना के बारे में बताया जा रहा है कि गांव निवासी एक युवक का प्रेम-प्रसंग नगीना थानाक्षेत्र के गांव निवासी दूसरी बिरादरी की किशोरी से था। शुक्रवार रात किशोरी फुफेरे भाई की शादी में स्योहारा क्षेत्र के एक गांव में पहुंची थी। उधर, किशोरी का प्रेमी उसके फुफेरे भाई का दोस्त था, जिसके चलते वह भी शादी में पहुंचा था। बताया जाता है कि शादी में परिजनों ने किशोरी को युवक के साथ देख लिया। इस पर उन्होंने रोकटोक की। बताया जाता है कि इससे खिन्न होकर प्रेमी युगल ने जहरीला पदार्थ खा लिया। सीओ धामपुर अभय कुमार ने बताया कि शिकायत मिलने पर जांच की जाएगी।

वहीं, थाना चांदपुर की चौकी पांडव क्षेत्र के जलीलपुर ब्लॉक स्थित गांव जमालुद्दीनपुर में युवक-युवती में प्रेम प्रसंग चल रहा था। उनके रिश्ते को परिजन स्वीकार नही कर रहे थे। इसके चलते प्रेमी युगल ने पहले किसी कीटनाशक दवाई का सेवन किया लेकिन दवाई का कोई असर न होते देख दोनों ने घर के बाहर खड़े शहतूत के पेड़ में गले में दुपट्टा डालकर आत्महत्या कर ली। रविवार सुबह लगभग 5 बजे ग्रामीणों ने दोनों को लटके देखा तो हड़कंप मच गया। ग्रामीणों ने दोनों को नीचे उतारा और डॉक्टर के यहां ले गए, जहां डॉक्टर ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। मौके पर पहुंची स्थानीय पुलिस थाना प्रभारी फॉरेस्ट टीम एड्रिनल एसपी पुलिस जांच में जुटी है।

एमबीबीएस छात्र ने हॉस्टल में फांसी लगाई

मेरठ/जानीखुर्द। एमबीबीएस प्रथम वर्ष के छात्र ने शनिवार दोपहर कॉलेज हॉस्टल में फांसी लगाकर जान दे दी। छात्र गोपेश कृष्ण द्वारा कमरे का दरवाजा नहीं खोलने पर कॉलेज प्रशासन, पुलिस की सूचना दी गई और दरवाजा तोड़ा गया। छात्र के शव को फांसी पर झूलता देख हड़कंप मच गया। छात्र के पिता उदल सिंह यूपी पुलिस में आरआई पद पर कार्यरत हैं।