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भाजपा नेता ने नशीला पदार्थ देकर महिला चिकित्सक की अश्लील वीडियो बनाई, केस दर्ज

Yogesh Yadav बिजनौर/चांदपुर, हिटी
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यूपी में बिजनौर के भाजपा नेता ने नशीला पदार्थ देकर एक महिला डॉक्टर की अश्लील वीडियो बनाई है। डॉक्टर की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। मामला लखनऊ तक पहुंच गया है। भाजपा ने भी तीन सदस्यीय जांच कमेटी बनाई है।

भाजपा नेता ने नशीला पदार्थ देकर महिला चिकित्सक की अश्लील वीडियो बनाई, केस दर्ज

यूपी के बिजनौर में एक भाजपा नेता पर महिला डॉक्टर ने सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। यहां चांदपुर क्षेत्र की एक महिला डॉक्टर ने पुलिस को तहरीर देकर चांदपुर के भाजपा जिला मंत्री पर खाने में नशीला पदार्थ देकर बेहोशी करने और उसकी अश्लील वीडियो व फोटो बनाने का सनसनीखेज आरोप लगाया है। महिला चिकित्सक ने जिला मंत्री पर काफी समय से उसे ब्लैकमेल कर शारीरिक व मानसिक उत्पीड़न करने का भी आरोप लगाया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।

महिला चिकित्सक ने पुलिस को दी तहरीर में कहा कि उसके पति की करीब 10 माह पूर्व मृत्यु हो चुकी है। उसके पति की मौत के बाद से जिला मंत्री प्रभात यादव का मरीज को लेकर आना-जाना बढ़ गया। महिला चिकित्सक का आरोप है कि प्रभात यादव ने खाने में नशीला पदार्थ दिया और बेहोशी की हालत में अश्लील वीडियो व फोटो अपने मोबाइल में ले लिए।

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आरोप है कि आरोपी उनसे धन की मांग करता रहा। महिला चिकित्सक ने ब्लैकमेल किए जाने की बात अपने परिजनों को बताई। पुलिस से की शिकायत में आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने व सुरक्षा मुहैया कराने की मांग की। उधर, सीओ चांदपुर देश दीपक सिंह ने बताया कि महिला की तहरीर पर प्रभात यादव के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी।

मामले को लेकर चांदपुर भाजपा दो गुटों में बंटी

इस मामले को लेकर चांदपुर भाजपा दो गुटों में बटी नजर आ रही है। रविवार को एक गुट ने बैठक कर आरोपी भाजपा पदाधिकारी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। भाजपाइयों ने कहा कि निष्पक्ष जांच कर दोषी पदाधिकारी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।

लखनऊ तक पहुंचा मामला

महिला चिकित्सक की अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने और रकम वसूलने का मामला लखनऊ तक पहुंच चुका है। जिस पर पार्टी हाईकमान ने जांच के लिए तीन सदस्यीय कमेटी बनाई है।

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Yogesh Yadav

लेखक के बारे में

Yogesh Yadav

योगेश यादव लाइव हिन्दुस्तान में पिछले छह वर्षों से यूपी सेक्शन को देख रहे हैं। यूपी की राजनीति, क्राइम और करेंट अफेयर से जुड़ी खबरों को कवर करने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यूपी की राजनीतिक खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर खास पकड़ रखते हैं। यूपी में हो रहे विकास कार्यों, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे बदलाव के साथ यहां की मूलभूत समस्याओं पर गहरी नजर रखते हैं।

पत्रकारिता में दो दशक का लंबा अनुभव रखने वाले योगेश ने डिजिटल से पहले प्रिंट में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। लम्बे समय तक हिन्दुस्तान वाराणसी में सिटी और पूर्वांचल के नौ जिलों की अपकंट्री टीम को लीड किया है। वाराणसी से पहले चड़ीगढ़ और प्रयागराज हिन्दुस्तान को लांच कराने वाली टीम में शामिल रहे। प्रयागराज की सिटी टीम का नेतृत्व भी किया।

बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीकॉम में ग्रेजुएट और बनारस की ही काशी विद्यापीठ से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट योगेश ने कई स्पेशल प्रोजेक्ट पर काम भी किया है। राष्ट्रीय नेताओं के दौरों को कवर करते हुए उनके इंटरव्यू किये। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़े रहस्यों पर हिन्दुस्तान के लिए सीरीज भी लिख चुके हैं।

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