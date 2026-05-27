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बिजली-पानी नहीं, अब गाय के नाम पर दें वोट; फतेहपुर में बोले-अविमुक्तेश्वरानंद, कहा, गाय को गौमाता घोषित कराएं

Dinesh Rathour बहुआ (फतेहपुर)
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फतेहपुर में 21 दिवसीय गो रक्षा धर्म यात्रा पर निकले अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने दोआबा क्षेत्र में कहा कि लोग बिजली और पानी जैसे पारंपरिक मुद्दों को छोड़कर गाय के नाम पर वोट दें।

बिजली-पानी नहीं, अब गाय के नाम पर दें वोट; फतेहपुर में बोले-अविमुक्तेश्वरानंद, कहा, गाय को गौमाता घोषित कराएं

Fatehpur News: यूपी के फतेहपुर में 21 दिवसीय गो रक्षा धर्म यात्रा पर निकले अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने दोआबा क्षेत्र में कहा कि लोग बिजली और पानी जैसे पारंपरिक मुद्दों को छोड़कर गाय के नाम पर वोट दें। जनता उसी दल का समर्थन करे जो गाय को पशु न मानकर 'गौमाता' घोषित करने का साहस दिखाए। शंकराचार्य गो-रक्षा धर्म यात्रा पर निकले हुए हैं। उनका काफिला बुधवार को बांदा से होते हुए बहुआ, गाजीपुर, असोथर और किशनपुर के रास्ते आगे बढ़ा।

बहुआ में लोगों ने उनका स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि रावण ने साधु का वेश धारण कर सीता का अपहरण किया था, इसलिए केवल वेश देखकर किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए। आज मांस काटने वालों को अधिक संख्या में लाइसेंस दिए जा रहे हैं। इस मौके पर आदित्य नारायण शुक्ला, शिवाकांत तिवारी, उदित अवस्थी, वीरेंद्र तिवारी, चिदानंद शुक्ला, हेमलता पटेल सहित कई लोगों ने उनका स्वागत किया। विजयीपुर, असोथर में भी उनका स्वागत हुआ।

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जेबकतरों की चांदी, सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल

नगर के झाल तिराहे के पास उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब शंकराचार्य के आगमन के दौरान जेबकतरों ने कई श्रद्धालुओं की जेबें काट लीं। पीड़ितों के अनुसार, भीड़ से निकलने के बाद जब उन्होंने अपनी जेबें संभालीं तो उनके होश उड़ गए। कई लोगों के पर्स और नकदी गायब थे।

युवा मुस्लिमों ने सौंपा ज्ञापन

शाह कस्बे में पहुंचे जगद्गुरु शंकराचार्य को मुस्लिम युवा समाज के फिरोज खान (एडवोकेट) के नेतृत्व में एक ज्ञापन सौंपा गया। इसमें मांग की गई कि गौमाता को राष्ट्रमाता और राज्य माता का दर्जा दिया जाए। गाय हमेशा से पूज्य रही है और सभी धर्मों की जिम्मेदारी है कि उसकी रक्षा करें। साथ ही गौ-हत्या करने वालों के लिए कठोर सजा का प्रावधान करने की भी मांग की गई।

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Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका (डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।

पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।

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