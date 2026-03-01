होली से पहले अचानक ऐक्शन में आया बिजली निगम, एक झटके में काट दी हजारों घरों की बिजली

शहर में 5 से 9 किलोवाट लोड के 15323 स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं पर करीब 7 करोड़ रुपए का बिल बकाया है। बिजली निगम ने इन उपभोक्ताओं से बकाया वसूली के लिए रिमोट डिस्कनेक्शन शुरु कर दिया। शनिवार दोपहर एक से तीन बजे के बीच 7721 बड़े उपभोक्ताओं की बिजली काट दी गई।

Gorakhpur News: होली की तैयारियों के बीच गोरखपुर में बिजली निगम अचानक ऐक्शन में आ गया। शनिवार को शहर के पांच किलोवाट से ज्यादा लोड के 7721 उपभोक्ताओं की बिल बकाए में एक झटके में बिजली काट दी। कटौती से शहर में हाहाकार मच गया, 2300 उपभोक्ताओं ने आनन-फानन में एक करोड़ रुपए बिल जमा किया, बाद में सभी का कनेक्शन जोड़ दिया गया। बताया जा रहा है कि बिजली निगम ने बकायेदारों से बकाया वसूल करने के लिए यह कदम उठाया है।

दरअसल, शहर में 5 से 9 किलोवाट लोड के 15323 स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं पर करीब 7 करोड़ रुपए का बिल बकाया है। बिजली निगम ने अब इन उपभोक्ताओं से बकाया वसूली के लिए रिमोट डिस्कनेक्शन शुरु कर दिया है। शनिवार दोपहर 1 बजे से तीन बजे के बीच 7721 बड़े उपभोक्ताओं जिन पर 3.44 करोड़ रुपये की बकायेदारी थी। उनकी बिजली रिमोट से डिस्कनेक्ट कर दी गई। एक साथ इतने संख्या में कनेक्शन कटने के साथ ही जब लोगों को पता चला कि बकाया में बिजली कटी है तब 2300 उपभोक्ताओं ने शाम तक करीब एक करोड़ रुपए जमा करके अपनी बिजली आटो रिकनेक्ट कर लिया।

वहीं देर रात तक सभी उपोभोक्ताओं के कनेक्शन जोड़ दिए गए। जीनस कंपनी के प्रोजेक्ट इंचार्ज विक्रांत मिश्रा ने बताया कि पावर कारपोरेशन के चेयरमैन से मिले निर्देश पर इस प्रक्रिया को एक प्रयोग के रुप में किया गया है। अब बकायेदार उपभोक्ताओं की बिजली का अपने आप रिमोट से डिस्कनेक्शन हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ अचानक बिजली कटने से व्यापारियों में आक्रोश था।

बिना नोटिस दिए प्रीपेड कर दिया गया मीटर गोरखपुर मोबाइल एवं इलेक्ट्रॉनिक सेवा समिति के अध्यक्ष नवीन कुमार चौरसिया का आरोप है कि बिजली निगम ने उपभोक्ताओं के बिल पेड होने के बाद भी कई लोगों की बिजली काट दी। बिजली कार्यालय पर पहुंचने के बाद पता चला कि 28 फरवरी से सैकड़ों मीटर को बिना नोटिस के प्रीपेड कर दिया गया है जो की बिल्कुल गलत है। कहा कि अगर इस तरह का निर्णय लेना ही है तो त्योहार के बाद लेना चाहिए।