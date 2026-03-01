Hindustan Hindi News
होली से पहले अचानक ऐक्शन में आया बिजली निगम, एक झटके में काट दी हजारों घरों की बिजली

Mar 01, 2026 03:55 pm ISTAjay Singh संवाददाता, गोरखपुर
शहर में 5 से 9 किलोवाट लोड के 15323 स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं पर करीब 7 करोड़ रुपए का बिल बकाया है। बिजली निगम ने इन उपभोक्ताओं से बकाया वसूली के लिए रिमोट डिस्कनेक्शन शुरु कर दिया। शनिवार दोपहर एक से तीन बजे के बीच 7721 बड़े उपभोक्ताओं की बिजली काट दी गई।

होली से पहले अचानक ऐक्शन में आया बिजली निगम, एक झटके में काट दी हजारों घरों की बिजली

Gorakhpur News: होली की तैयारियों के बीच गोरखपुर में बिजली निगम अचानक ऐक्शन में आ गया। शनिवार को शहर के पांच किलोवाट से ज्यादा लोड के 7721 उपभोक्ताओं की बिल बकाए में एक झटके में बिजली काट दी। कटौती से शहर में हाहाकार मच गया, 2300 उपभोक्ताओं ने आनन-फानन में एक करोड़ रुपए बिल जमा किया, बाद में सभी का कनेक्शन जोड़ दिया गया। बताया जा रहा है कि बिजली निगम ने बकायेदारों से बकाया वसूल करने के लिए यह कदम उठाया है।

दरअसल, शहर में 5 से 9 किलोवाट लोड के 15323 स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं पर करीब 7 करोड़ रुपए का बिल बकाया है। बिजली निगम ने अब इन उपभोक्ताओं से बकाया वसूली के लिए रिमोट डिस्कनेक्शन शुरु कर दिया है। शनिवार दोपहर 1 बजे से तीन बजे के बीच 7721 बड़े उपभोक्ताओं जिन पर 3.44 करोड़ रुपये की बकायेदारी थी। उनकी बिजली रिमोट से डिस्कनेक्ट कर दी गई। एक साथ इतने संख्या में कनेक्शन कटने के साथ ही जब लोगों को पता चला कि बकाया में बिजली कटी है तब 2300 उपभोक्ताओं ने शाम तक करीब एक करोड़ रुपए जमा करके अपनी बिजली आटो रिकनेक्ट कर लिया।

ये भी पढ़ें:यूपी में होली पर बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत वाली खबर, बिल और कटौती पर ये आदेश

वहीं देर रात तक सभी उपोभोक्ताओं के कनेक्शन जोड़ दिए गए। जीनस कंपनी के प्रोजेक्ट इंचार्ज विक्रांत मिश्रा ने बताया कि पावर कारपोरेशन के चेयरमैन से मिले निर्देश पर इस प्रक्रिया को एक प्रयोग के रुप में किया गया है। अब बकायेदार उपभोक्ताओं की बिजली का अपने आप रिमोट से डिस्कनेक्शन हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ अचानक बिजली कटने से व्यापारियों में आक्रोश था।

बिना नोटिस दिए प्रीपेड कर दिया गया मीटर

गोरखपुर मोबाइल एवं इलेक्ट्रॉनिक सेवा समिति के अध्यक्ष नवीन कुमार चौरसिया का आरोप है कि बिजली निगम ने उपभोक्ताओं के बिल पेड होने के बाद भी कई लोगों की बिजली काट दी। बिजली कार्यालय पर पहुंचने के बाद पता चला कि 28 फरवरी से सैकड़ों मीटर को बिना नोटिस के प्रीपेड कर दिया गया है जो की बिल्कुल गलत है। कहा कि अगर इस तरह का निर्णय लेना ही है तो त्योहार के बाद लेना चाहिए।

ये भी पढ़ें:होली के मद्देनजर यूपी में इस दिन तक पुलिसवालों की छुट्टियां रद्द, DGP का आदेश

बताया कि देर शाम तक बिजली कार्यालयों में लंबी लाइन लगी थी, कोई अपना बिल जमा कर रहा था तो कोई बिल जमा करने के बाद भी अपनी लाइट फिर से चालू करवाने के लिए चक्कर लगा रहा था। गोरखपुर मोबाइल एवं इलेक्ट्रॉनिक्स सेवा समिति बिजली निगम की इस नीति का विरोध करता है अगर निगम को बिजली काटना ही है या प्रीपेड करना है तो पूर्व की सूचना मैसेज के द्वारा देना चाहिए था जिससे आम नागरिक समय से पहले अलर्ट हो जाए और इस त्यौहार में परेशानियों का सामना ना करना पड़े।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

और पढ़ें
